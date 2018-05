Sergio Mattarella | svelata la trattativa riservata ' Perché non volete Giorgetti?' | una

Sergio Mattarella e Giuseppe Conte muovono un terremoto politico : Era stato un gran caos, ma il governo sembrava prendesse forma, un po' come un bambino nel ventre della mamma, piano piano stava formando ciò che gli necessitava per poter sopravvivere. C'era l'approvazione del "contratto del cambiamento" e c'era anche il nome del nuovo premier nella persona di Giuseppe Conte che aveva anche accettato con riserva l'incarico, come da prassi. Cosa è andato storto? Giuseppe Conte rimette il mandato a ...

Ecco la lista dei ministri proposti a Sergio Mattarella : Alla fine della sua diretta streaming su Facebook, Luigi Di Maio ha enunciato quella che sarebbe stato il governo Conte deciso con Matteo Salvini. Ecco la lista. Rapporti Parlamento: Fraccaro ? Pubblica amministrazione: Bongiorno Affari regionali: Stefani ? Sud: Lezzi Disabili: Fontana Esteri: Giansanti ? Giustizia: Bonafede ? Difesa: Trenta Economia: Savona Politiche ...

Giorgia Meloni - il brutto sospetto su Sergio Mattarella : 'Chiederemo lo stato di messa d'accusa' : 'Si dice che Sergio Mattarella abbia messo il veto su Paolo Savona ministro dell'economia, se questo veto fosse confermato sarebbe evidente che Mattarella è influenzato dalle nazioni straniere. Fdi chiederà la messa in stato d'accusa del presidente Mattarella'. Queste le parole di ...

Il testo integrale del discorso di Sergio Mattarella sul fallito governo Lega-M5S : "È mio dovere, nello svolgere il compito di nomina dei ministri - che mi affida la Costituzione - essere attento alla tutela dei risparmi degli italiani" The post Il testo integrale del discorso di Sergio Mattarella sul fallito governo Lega-M5S appeared first on Il Post.

Silvio Berlusconi chiede rispetto per Sergio Mattarella : “Prendiamo atto con rispetto delle decisioni del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e osserviamo con preoccupazione l’evolversi della situazione politica. Come sottolineato dal Presidente Mattarella in un momento come questo il primo dovere di tutti difendere il risparmio degli italiani, salvaguardando le famiglie e le imprese del nostro Paese”. Lo afferma Silvio Berlusconi.--L’ex premier aggiunge come “Il movimento 5 stelle che ...

Sergio Mattarella ha deciso : incarico da premier a Carlo Cottarelli : Il dado è tratto, scatta il piano B. Carlo Cottarelli sarà il premier del Governo tecnico. Sergio Mattarella ha scelto l’ex commissario alla

I grillini vogliono destituire Sergio Mattarella! : La furia dei vertici del M5s è incontenibile. E’ sfumato il sogno di prendere il potere coltivato pur non avendo

Sergio Mattarella : "Non l'ho fatto a cuor leggero - non ho ostacolato il Governo del cambiamento" : "Due mesi senza possibili soluzioni. M5s e Lega, ne ho agevolato in ogni modo le intenzioni, ho atteso i tempi da loro richiesti per raggiungere un programma, pur consapevole che questo mi avrebbe attirato osservazioni critiche. Nessuno può dunque sostenere che io abbia ostacolato la formazione del Governo definito del cambiamento, agendo sempre nel rispetto delle regole della costituzione". Così il Presidente della Repubblica, ...

Sergio Mattarella - fallito il tentativo di governo di Giuseppe Conte : lo scenario del voto anticipato : Il nodo rimasto irrisolto sarebbe stato quello su Paolo Savona al ministero dell'Economia, punto fermo per Matteo Salvini in assenza del quale non sarebbe stato disposto a formare il governo. Lo ...

Anche Matteo Salvini è stato ricevuto da Sergio Mattarella : Al Colle domenica pomeriggio sono saliti prima il segretario della Lega Matteo Salvini, poi il capo politico del Movimento 5

Sergio Mattarella - l'indiscrezione sul colloquio con Luigi Di Maio : perché è andato prima di Conte : Un'ora prima della convocazione di Giuseppe Conte al Quirinale, Sergio Mattarella ha incontrato il leader del Movimento Cinque Stelle Luigi Di Maio. Lo riferisce Skytg24. L'incontro al Colle non ...

Paolo Savona - Luigi Bisignani avverte Sergio Mattarella : 'Ecco chi è davvero il professore' : I rischi corsi dal Quirinale per la strenua opposizione alla figura di Paolo Savona come ministro dell'Economia potrebbe essere ben più gravi dello scioglimento delle Camere e le elezioni anticipate. Luigi Bisignani non usa giri di parole per mettere in guardia, tra gli altri Sergio Mattarella , sul ...

Paolo Savona - il comunicato ufficiale che mette Sergio Mattarella spalle al muro : 'Cosa voglio' - e ora il Colle... : Arriva poco dopo le 13 di domenica il comunicato ufficiale di Paolo Savona che potrebbe convincere Sergio Mattarella a dare il via libera alla sua nomina di ministro dell'Economia e, di conseguenza, ...