Serena Williams ha venduto un terreno in Florida al prezzo di

Roland Garros - Bentornata Serena Williams : una mamma da temere : ... anche se la Williams ha un record di 65 vittorie e una sola sconfitta nel primo turno degli Slam, , in attesa della Barty , 17 del mondo, al secondo turno e della Pliskova più forte, Karolyna , 6, , ...

Federer - parole al miele verso Serena Williams : “è la migliore della storia - vederla è affascinante perché…” : Roger Federer ha speso delle splendide parole per Serena Williams, definendo la tennista americana come una delle migliori, se non la migliore, tennista della storia Roger Federer di complimenti in carriera ne ha ricevuti tanti, ma il tennista svizzero non è nuovo anche ad elargire elogi e apprezzamenti anche per i colleghi. Recentemente Federer ha speso delle bellissime parole per Serena Williams, tennista in grado di dominare il circuito ...

Roland Garros – Navratilova non ha dubbi : “Serena Williams? Va protetta - ma anche le sue avversarie! Non è possibile che…” : Martina Navratilova ha criticato la scelta del Roland Garros di escludere Serena Williams dal seeding dello Slam francese Nei giorni scorsi il Roland Garros ha preso una particolare decisione in merito a Serena Williams. La tennista americana, scivolata in 454ª posizione dopo la pausa di oltre un anno a causa della maternità, potrà giocare lo Slam francese grazie al ranking protetto, ma non farò parte del seeding. Al momento della pausa Serena ...

Serena Williams - niente seeding al Roland Garros/ La ex numero 1 non sarà testa di serie a Parigi : La Federtennis francese ha ufficialmente negato la possibilità di dare una testa di serie a Serena Williams al Roland Garros: l'americana può partecipare al torneo ma senza seeding(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 18:00:00 GMT)

Roland Garros 2018 : le favorite. Simona Halep ed Elina Svitolina davanti a tutte. Attenzione alle variabili Maria Sharapova e Serena Williams : Pochi giorni, poi sarà tempo del secondo Slam stagionale. La terra rossa di Parigi sarà teatro del Roland Garros. Il tour de force di Madrid e Roma ha emesso alcuni verdetti, stabilendo i rapporti di forza in vista delle due settimane parigine. Rapporti delicati in campo femminile, dove a differenza degli uomini non si può parlare di una chiara favorita. In cima alla lista delle pretendenti alla corona c’è in ogni caso la numero uno del ...

Roland Garros – Si complica il rientro di Serena Williams : la tennista americana non sarà testa di serie : I vertici del Roland Garros hanno deciso di non concedere la testa di serie a Serena Williams: la tennista americana farà comunque parte del torneo francese Serena Williams non sarà testa di serie al prossimo Roland Garros. La tennista americana, al rientro post maternità, prenderà parte al torneo grazie al ranking protetto, ma non sarà inserita nel seeding. I vertici del torneo francese infatti hanno preferito stabilire le teste di serie in ...

Tennis – Il paradosso di Serena Williams : “sono n°454 al mondo e l’antidoping mi controlla 2 volte a settimana” : Serena Williams ha ironizzato su Twitter in merito ai continui controlli antidoping ai quali si é dovuta sottoporre da quando é scivolata al nunero 454° della classifica Dopo essersi presa una ‘pausa forzata’ dal circuito, a causa della maternità, Serena Williams é scivolata alla posizione numero 454° del ranking WTA. Posizione che di certo non la ‘esclude’ dai controlli antidoping, come la stessa Tennista ha ammesso in ...

Serena Williams indossa le scarpe da ginnastica sotto l'abito di Valentino per la cerimonia del Royal Wedding : Serena Williams ha postato un video sul suo account Instagram, nel quale mostra un particolare dell'outfit scelto per il ricevimento del matrimonio reale di Harry e Meghan: un paio di scarpe da ginnastica.Per la cerimonia, la celebre tennista aveva scelto un abito di Versace rosa pallido, con tacchi abbinati. Abbandonata la formalità d'obbligo al Castello di Windsor, Williams ha puntato sempre su uno stilista italiano, Valentino, e sotto ...

Serena Williams - dal forfait agli Internazionali al royal wedding di Harry e Meghan : Tenniste e veli da sposa. Come dire quando le campionesse della racchetta vanno a nozze , delle amiche, . Cosí ha fatto Serena Williams che dopo le soste europee, prima a Roma e dopo a Parigi, è ...

Royal Wedding – Gli sportivi invitati al matrimonio dell’anno : ci sono anche Serena Williams e David Beckham [GALLERY] : Serena Williams e David Beckham al matrimonio di Meghan Markle e Harry del Galles, al Royal Wedding anche tanti sportivi Più di 1200 invitati al Royal Wedding che si terrà tra poco alla St. George Chapel del castello di Windsor. Meghan Markle e Harry del Galles, dopo un’attesa estenuante, si sposeranno. Tra gli ospiti dei reali anche tanti sportivi, tra cui spiccano per importanza David Beckham, ex calciatore simbolo durante la sua ...

La confessione di Serena Williams : “non avrei mai pensato di sposare un uomo bianco perché…” : Serena Williams ha rilasciato una particolare confessione in merito alla sua vita amorosa: la tennista americana ha svelato di non aver mai pensato di sposare un uomo bianco Temporaneamente lontana dai campi da gioco, alla ricerca della forma migliore in vista del suo ritorno in campo post maternità, Serena Williams si sta dividendo fra gli allenamenti e il ruolo di moglie/mamma. La tennista americana ha rilasciato una particolare confessione al ...

Serena Williams - niente Internazionali : la tennista va a mangiare a Prati nel suo locale preferito : ...forfait agli Internazionali la tennista statunitense qualche giorno fa è sbarcata nella Capitale e ha subito fatto tappa nel suo ristorante preferito a Prati famoso fra i vip e i personaggi del mondo ...

Roma - una cacio e pepe per Serena : la Williams arriva e premia la cucina romana : Che Serena Williams sarebbe venuta a Roma anche senza giocare agli Internazionali si sapeva. E ora si conosce anche il primo luogo in cui ha messo piede, anzi bocca: un ristorante con tipica cucina ...

Tennis - Serena Williams salta gli Internazionali d'Italia : Roma - Serena Williams non giocherà gli Internazionali d'Italia. Lo ha annunciato sui suoi account social ed è una notizia che dispiace molto ma non sorprende più di tanto. Il rientro alle gare dopo ...