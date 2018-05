Sempre più esclusive per Sony PlayStation | i piani per i prossimi anni

optimaitalia

: Mai più servi di nessuno, l’Italia non è una colonia, non siamo schiavi di tedeschi o francesi, dello spread o dell… - matteosalvinimi : Mai più servi di nessuno, l’Italia non è una colonia, non siamo schiavi di tedeschi o francesi, dello spread o dell… - LucaBizzarri : In momenti come questo, e non solo, capisci sempre più l’importanza di avere @RadioRadicale e la tragedia di non avere più Marco Pannella. - carlaruocco1 : Sono allibita ma sempre più determinata.Non ci arrenderemo mai! Noi italiani non possiamo essere asservito allo spr… -

(Di lunedì 28 maggio 2018) Nella sua recente riunione finanziaria a Tokyo,Corporation ha tenuto una sessione di domande e risposte con il presidente e amministratore delegato diInteractive Entertainment, John Kodera, parlando di come rafforzare la line up first party per aumentare ledella console nipponica.Oltre a delineare che alcuni progetto sono già in fase di sviluppo da presso gli studi first party, Kodera ha dichiarato che il parco disarà "migliorato e ampliato" nell'anno fiscale 2018, ovvero il periodo che intercorre tra aprile 2018 e marzo 2019. Anche se ciò non significa che il il numero di IP first party aumenterà, Kodera ha detto di ritenere che i giochi "di successo e potenti sul mercato" dovrebbero essere convertiti in franchising. In questo modo "è possibile espandere l'attività ad essi associata".Tra iattualmente in corso per espandere ...