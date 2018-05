Se M5S e Lega alle prossime elezioni si alleano | sarà cappotto nei collegi

Governo : Di Maio - domani incontro capigruppo Lega-M5S per commissioni : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – “Parte il Governo ma nelle commissioni chi sarà la maggioranza e chi l’opposizione? Ci divertiremo, perchè visto che si sta stravolgendo l’assetto istituzionale quelli responsabili saremo noi. Se non ci fanno realizzare il contratto dal Governo lo realizziamo dal Parlamento”. Lo ha detto Luigi Di Maio al termine dell’incontro con Matteo Salvini. “domani si incontrano i ...

Luigi Di Maio e Matteo Salvini da Barbara d'Urso/ Diretta live a Pomeriggio 5 : nasce l'alleanza tra M5S-Lega? : Luigi Di Maio e Matteo Salvini a Pomeriggio 5, Diretta live. l'alleanza tra M5S e Lega va avanti? I due leader in studio da Barbara d'Urso per svelare i loro piani(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 17:22:00 GMT)

Governo : Pd veneto difende Mattarella - no ad attacchi sguaiati di Lega e M5S : Venezia, 28 mag. (AdnKronos) – ‘Rinnoviamo la fiducia al capo dello Stato: gli attacchi di queste ore sono la testimonianza dell’intolleranza democratica di chi invoca il popolo per forzare ogni regola della Costituzione. Lega e Cinque Stelle dovrebbero smetterla con questa indecente gazzarra e dire chiaramente se si riconoscono in quella Costituzione che dicevano di voler ‘salvare’ appena un anno e mezzo fa. Gli ...

Renzi : "Presto al voto - Pd non litighi"/ Attacco a Lega-M5S : "Più che terza Repubblica sembra la terza media" : Renzi: "Presto al voto, Pd non litighi". L'ex segretario del Partito Democratico parte all'Attacco di Lega e Movimento 5 Stelle, ecco le sue parole in una e-news(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 16:10:00 GMT)

SONDAGGI ELETTORALI POLITICI/ Voto anticipato - Demopolis : la Lega cresce ancora (24%) - stabile il M5S (32 - 5%) : SONDAGGI POLITICI ELETTORALI, cosa succede con Elezioni anticipate? Ist. Cattaneo, Lega e M5s insieme straccerebbero Pd-Forza Italia nei collegi uninominali in base a una rilevazione effettuata dall’Istituto fra il 22 e il 23 maggio il Movimento si attesterebbe al 32,5% dei consensi (confermandosi primo partito) mentre la Lega farebbe boom col 24%, in netta crescita rispetto al risultato dello scorso 4 marzo e contribuendo invece a ...

Borse a picco dopo stop al governo con M5S-Lega : dopo il flop del governo gialloverde con la rinuncia di Giuseppe Conte e il veto del Colle sul nome di Paolo Savona è scontro aperto tra Mattarella, M5s e Lega. Il presidente della Repubblica nel suo discorso di ieri sera ha affermato di aver fatto questa scelta per "tutelare i risparmi degli italiani". Un riferimento, quello del Colle, anche al livello dello spread che di fatto in queste ultime settimane ha toccato e superato quota 230.Adesso, ...

Lega - cosa farà Matteo Salvini?/ Coalizione di Centrodestra in bilico : ipotesi alleanza con M5S - la Meloni... : Lega, cosa farà Matteo Salvini? Saltato il governo del cambiamento, il Carroccio è in bilico tra l'alleanza di Centrodestra e l'asse con il Movimento 5 Stelle(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 15:36:00 GMT)

M5S non esclude alleanza con Lega : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – Potrebbe cadere un altro grande tabù del pianeta M5S dopo il nulla di fatto sul fronte governo M5S-Lega. A quanto apprende l’Adnkronos dai vertici grillini, non è esclusa un’alleanza con la Lega in vista del ritorno alle urne. Un’alleanza, viene spiegato, che si giocherebbe tutta sul programma di governo messo insieme nelle ultime settimane – siglato dai due leader Luigi Di Maio e Matteo ...

Mattarella propose Giorgetti a M5S-Lega : il retroscena/ “Il Colle non ha fatto il mio nome al posto di Savona” : Salvini, retroscena Mattarella: "Perchè non Giorgetti?": Governo M5s-Lega, la proposta del presidente della Repubblica e il rifiuto del Carroccio, "non avrebbe avuto peso di Savona nell'Ue"(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 14:22:00 GMT)

Governo : fonti M5S - non esclusa alleanza con Lega per urne (2) : (AdnKronos) – Intanto sul fronte Lega Salvini prende tempo. “Mi faccia ragionare a mente fredda… – risponde a chi gli domanda di eventuali alleanze elettorali con i grillini – Sono ancora troppo incazzato per fare questo tipo di ragionamenti”. E se Salvini da un lato glissa alle domande, dall’altro omaggia i 5 Stelle per queste settimane fianco a fianco: “Ho trovato persone serie, di buonsenso, che ...

Governo ultime notizie - Cottarelli : “fiducia o voto dopo agosto”/ Fonti M5S : “non esclusa alleanza con Lega” : ultime notizie Governo: Cottarelli ricerve da Mattarella incarico per Governo tecnico. Data elezioni: "con la fiducia Legge di bilancio e voto nel 2019, altrimenti tra agosto e settembre"(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 14:10:00 GMT)