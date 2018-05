Se i bambini non hanno più tempo per giocare

Sicurezza - petizione Salvagente : una norma per non "dimenticare" più i bambini in auto : Una norma che obblighi i sistemi anti abbandono sui seggiolini auto per i bimbi. Lo chiede l'associazione Salvagente con una petizione lanciata su Change.org che ha superato il giro di boa per ...

Torino - 21enne malato mangia solo omogeneizzati/ Asl non li passa : "è adulto - basta cibi per bambini gratis" : Torino, 21enne malato mangia solo omogeneizzati: Asl sospende fornitura degli alimenti. La denuncia della madre e la replica: "E' un adulto, basta cibi gratis"(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 12:31:00 GMT)

Nel mondo scompaiono 22 mila bambini al giorno - non dimentichiamoci di loro : Il 25 maggio è la Giornata internazionale dei bambini scomparsi: si tratta di un fenomeno che riguarda tutti i paesi del mondo. Secondo stime recenti, almeno 8 milioni di bambini scompaiono ogni anno, vale a dire 22.000 bambini al giorno: perduti e diventati invisibili. Questo dramma assume dimensioni tragiche quando parliamo dei minorenni stranieri non accompagnati che rappresentano la componente più vulnerabile del complesso ...

“Non scuotete mai i bambini piccoli” : può essere fatale : Scuotere i bambini piccoli può rivelarsi fatale e causare danni irreparabili, che vanno dai disturbi del comportamento sino alla morte. A lanciare l’allarme è la Fondazione Terre des Hommes, che mette in guardia le famiglie riguardo i pericoli della Shaken Baby Syndrome. Si tratta di una reazione istintiva messa in atto da genitori esasperati dal pianto del bambino e incapaci di calmarlo. Spesso è frutto della disperazione, ma anche ...

Cosa vogliono i bambini da una vacanza : le risposte che i genitori non immaginano : Altri, invece, dimostrano di avere una mentalità molto aperta: 'La miglior vacanza è quella che ti permette di conoscere facilmente le varie culture del mondo'. Si passa poi alle attività: c'è chi ...

«Non buttate i vostri bambini in cambio delle promesse di un uomo» : E ogni mamma sa che nessun posto al mondo è bello come questo qui. Madre Teresa di Calcutta diceva: 'Le difficoltà della vita non si risolvono eliminando la vita, ma superando insieme tutte le ...

bambini DIMENTICATI IN AUTO/ Non sarà un'app a risolverci il problema - ma un nuovo affetto : Accade sempre più spesso he padre o madre dimentichino i figli in AUTO. Dopo Pisa, ieri è successo a Crotone. Ma non sarà la tecnologia a salvarci. CARLO BELLIENI(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 06:09:00 GMT)DIMENTICA FIGLIA IN AUTO/ Morta bimba di 7 mesi: ma la colpa non è del padre, di R. PersicoIL CASO/ Germi insensibili agli antibiotici, tutta colpa del consumismo sanitario, di C. Bellieni

Come fanno i bambini a non stancarsi mai : ecco il loro segreto : Sempre attivi, Come fanno i bambini a non stancarsi mai? Lo rivela uno studio franco-australiano dal quale emerge che i ragazzini hanno le stesse capacità fisiche di un atleta molto allenato, e che ciò è possibile grazie al loro metabolismo muscolare, e soprattutto alla grande capacità di recupero. Ricercatori delle università di Clermont-Auvergne, in Francia, e di Edith-Cowan, in Australia, hanno condotto lo studio su bambini sottoposti a un ...

“ES17 – Dio non manderà nessuno a salvarci”. Su Sky la vita e la morte di Emanuele Sibillo - capo della paranza dei bambini di Napoli : Nome di battaglia “ES17”. E. S. come Emanuele Sibillo, un ragazzo che, ancora minorenne, inizia la scalata nel mondo della camorra, fino a divenire il giovanissimo boss di un clan che cerca di imporsi nel centro storico di Napoli. 17 come la malasorte che vuole esorcizzare, in un gesto scaramantico che comunque non lo salverà dal morire non ancora ventenne. La sua storia è al centro di “ES17 – Dio non manderà nessuno a salvarci”, il ...

L’Italia non è un Paese per bambini : 1 minore su 10 vive in povertà assoluta : Secondo il nuovo rapporto Save the Children i minori in Italia non riescono a emanciparsi dalle condizioni di disagio delle loro famiglie proprio perché non hanno opportunità educative e spazi per svolgere attività sportive, artistiche e culturali.Continua a leggere

Barisciano - la casa di riposo dove i nonni tornano bambini foto : Questa è una piccola micro economia che ha quattro dipendenti comunali che si sommano alla parte restante del personale che conta 23 operatori. La nostra intenzione è potenziare questa realtà." " ...

“Non respira”. Morire a 3 anni per un incidente assurdo - banale e decisamente evitabile. Come lei - ogni anno - centinaia di bambini : Tragedia a Vimercate, in provincia di Monza, dove una bambina di 3 anni è morta soffocata. . Al momento non è stata disposta l’autopsia sul suo corpicino. I genitori, solo per atto dovuto e ricostruire l’accaduto, verranno sentiti nelle prossime ore dai carabinieri. A causare l’incidente letale è stato, a quanto pare, un acino d’uva.L’incidente è avvenuto mentre la bimba era in casa con suo padre, un 43 enne di Vimercate ...

L’appello di Yaaba - mamma ghanese di nove bambini : “Figli miei non partite - il futuro non sia tragedia” : Yaaba, una mamma ghanese, ha visto partire i suoi figli come migranti. I sogni di un futuro migliore, però, si sono trasformati in tragedia. Sono stati sequestrati in Libia e la donna ha dovuto vendere tutto per ottenere la loro liberazione. Dopo aver fatto ritorno a casa, uno dei ragazzi è morto mentre l’altro è malato. In Ghana, nonostante lo sviluppo economico degli ultimi anni, il 25% della popolazione vive ancora sotto la soglia della ...