Scontro istituzionale senza precedenti Incarico a Cottarelli

Scontro istituzionale senza precedenti. Cottarelli atteso al Colle : Il Capo dello Stato non cede alla proposta di Lega e M5s di indicare Paolo Savona al dicastero dell'economia. 'Nessun veto ma sui ministri non posso subire imposizioni. Devo difendere il risparmio degli italiani' ha dichiarato Mattarella -

Conte rinuncia. è Scontro istituzionale - M5s e Fdi invocano impeachment per Mattarella. Il presidente 'No a ministro Economia antieuro'. Convocato Cottarelli al Quirinale : 'La designazione del ministro Dell'Economia costituisce sempre un messaggio immediato per gli operatori economici e finanziari, ho chiesto per quel ministero l'indicazione di un autorevole esponente ...