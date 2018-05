: Caos in Brasile per lo sciopero dei camionisti contro il caro benzina - TgLa7 : Caos in Brasile per lo sciopero dei camionisti contro il caro benzina - TelevideoRai101 : Sciopero camionisti Brasile,Temer cede - infoitestero : Brasile, sciopero dei camionisti. Paese ancora paralizzato -

Il presidente brasiliano Michelha annunciato una serie di concessioni alle rivendicazioni deiinper arrivare a un accordo che garantisca la fine del blocco delle strade, che in una settimana ha paralizzato il Paese.ha promesso sgravi fiscali sul diesel per 60 giorni,l'eliminazione dei pedaggi per i viaggi senza carico, una tabella di prezzi minimi per i trasporti e la garanzia che il 30% di quelli gestiti del Centro federale di approvvigionamento andranno agli autonomi.(Di lunedì 28 maggio 2018)