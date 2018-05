Scienza | tecnologie quantistiche più vicine con i quantum dot realizzati a Firenze

meteoweb.eu

: RT @FBKcom: OGGI alle 18 @MUSE_Trento il 5° incontro della serie Scienza a ore sei: come monitorare il comportamento degli animali di monta… - Kim_frankie : RT @FBKcom: OGGI alle 18 @MUSE_Trento il 5° incontro della serie Scienza a ore sei: come monitorare il comportamento degli animali di monta… - FBKcom : OGGI alle 18 @MUSE_Trento il 5° incontro della serie Scienza a ore sei: come monitorare il comportamento degli anim… - andreavagnozzi : Addio cani da soccorso, c'è il naso elettronico fiuta-superstiti - Scienza & Tecnica -

(Di lunedì 28 maggio 2018) Quando si parla di tecnologia quantistica il futuro è d’obbligo perché, sebbene i primi esempi di computer quantistico e di crittografia quantistica siano stati descritti, la strada da percorrere per la loro realizzazione su larga scala è ancora molto lunga. Uno dei componenti più promettenti su cui basare queste nuovesono idot (punti quantistici), piccoli cristalli di pochi milionesimi di millimetro, il cui studio è portato avanti in tutti i più grandi centri di ricerca del mondo. I ricercatori del Dipartimento di Fisica e Astronomia coordinati da Francesco Biccari – in collaborazione con il gruppo dell’Università la Sapienza di Roma guidato da Marco Felici e il gruppo dell’Istituto di Fotonica e Nanodel CNR di Roma guidato da Giorgio Pettinari – hanno dimostrato la possibilità di creare deidot grazie a una semplice tecnica di scrittura laser ...