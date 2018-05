Schianto sulla Feltrina | sei all' ospedale

Incidente stradale ad Arona : Schianto tra tre auto sulla Provinciale del Sempione : Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 27 maggio, ad Arona. E' successo lungo la Statale 33. Tre i veicoli coinvolti nello schianto, un furgoncino Volkswagen con a bordo turisti ...

Bomporto : Schianto sulla Panaria - due feriti - salvi i bambini : Il racconto choc della madre: L'ho visto dallo specchietto mentre ci arrivata addosso. Sabato pomeriggio strada chiusa tre ore.

Caluso - Schianto sulla linea ferroviaria : treno travolge tir. 2 morti e 18 feriti : Nella tarda serata di ieri alle 23.20 circa, a Caluso, sulla linea ferroviaria tra Torino e Ivrea, un treno regionale ha incrociato e travolto un tir che aveva oltrepassato la barriera di arresto del ...

Schianto frontale tra due auto sulla provinciale : morta una donna : Grave incidente sulla strada provinciale 143 a Orbassano (Torino), dove una donna di 68 anni di Vinovo, che viaggiava a bordo di una Fiat Punto, è morta dopo uno scontro frontale con una Fiat 500 guidata da una 36enne di Torino che procedeva...

Aereo caduto a Cuba - Schianto dopo decollo a L'Avana/ Video : giallo sulla compagnia - "ci sono vittime" : Cuba, Aereo si schianta dopo decollo a L'Avana: è giallo sulla compagnia coinvolta nell'incidente. Secondo il presidente Cubano ci sarebbero molte vittime.(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 20:43:00 GMT)

Cesena - Schianto sulla via Emilia : muore un ragazzo di 22 anni : Il giovane è morto sul colpo mentre gli amici che erano insieme a lui sono riusciti a salvarsi e non versano in gravi condizioni.Continua a leggere

Schianto frontale sulla statale delle vacanze : morte due donne - ferite mamma e bambino : PIEVE DI CADORE - Grave incidente sul ponte Cadore nel Bellunese, ?lungo la statale di Alemagna 51 (al km 68,5) che conduce sulle Dolomiti e che la domenica è piena di turisti: le vittime...

Sei feriti nello Schianto sulla rampa d'accesso dell'A1 - due sono bambini : Sei feriti nello schianto sulla rampa d'accesso dell'A1, due sono bambini Immagine di repertorio Sei feriti tra cui due bambini, uno di otto e una di un anno. È il bilancio dell'incidente stradale ...

Terribile Schianto sulla Copertino-Galatina - 4 feriti. Due ragazzi in codice rosso - : Si conclude tragicamente la prima serata della giornata che sta per finire. Intorno alle 20.30 o poco più, due auto si sono scontrate sulla provinciale che collega Copertino a Galatina. Non si ...

Schianto sulla litoranea : tre feriti gravi. Tra loro un bambino : Tre auto coinvolte, cinque feriti, tre gravi, una madre e suoi tre figli in ospedale. Uno di loro, il più piccolo, ricoverato in codice rosso. E' il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nel ...

Schianto sulla statale - l'auto prende fuoco : ex sindaco muore tra le fiamme : Tragico incidente sulla superstrada Taranto-Brindisi. la statale 7. Nello scontro tra due autovetture nei pressi di Latiano ha perso la vita l'ex sindaco di San Vito dei Normanni, il 64enne Lorenzo Caiolo...

Nuovo incidente sulla A4 : Schianto tra 5 tir - lunghe code : Dopo lo schianto tra due Tir in nottata nel pomeriggio si registra un Nuovo incidente tra Portogruaro e Latisana, direzione Trieste, con la chiusura dell'autostrada. lunghe code anche tra portogruaro ...

Arezzo - tragico Schianto in motorino : Francesco muore a 17 anni sulla strada : Il minore si è scontrato con un'auto: un impatto tremendo che lo ha sbalzato violentemente sull'asfalto. Per lui inutili i numerosi tentativi di rianimarlo da parte dei soccorritori.Continua a leggere

Schianto frontale sulla statale - due giovani morti sul colpo : Gravissimo incidente questa mattina sulla statale Casilina nel Casertano: un frontale tra due auto ha provocato la morte di due giovani, un 18enne e un 30enne, che viaggivano a bordo di una Citroen C3....