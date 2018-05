Scherma | Grand Prix Cali 2018 | Federica Isola conquista il primo podio tra i senior!

Scherma - Coppa del Mondo : cala il sipario sulla spada con il Grand Prix di Cali : La Coppa del Mondo di spada chiude la sua stagione in Colombia a Santiago De Cali. Ultimo Grand Prix dell’anno e che va a sostituire quello della capitale Bogotà. Ricordi felici per i colori azzurri sulle pedane colombiane visto che lo scorso anno erano saliti sul podio Marco Fichera, Edoaordo Munzone ed Alberta Santuccio. Assenza importante in casa Italia in vista di questo fine settimana. Mancherà, infatti, Mara Navarria, secondo nella ...

Scherma - Grand Prix Shanghai 2018 : terzo posto per Andrea Cassarà! Alice Volpi si ferma ai piedi del podio : Si è chiusa oggi la Coppa del Mondo di fioretto, con il Grand Prix di Shanghai. Sulle pedane cinesi l’Italia sale sul podio nella gara maschile, grazie al terzo posto conquistato da Andrea Cassarà. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati di giornata. Partiamo dal torneo maschile dove Andrea Cassarà si deve arrendere in semifinale all’ultima stoccata (15-14) con il britannico Richard Kruse, che andrà poi a conquistare il successo finale, dopo ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018 : a Seul protagonista la sciabola con l’ultimo Grand Prix prima della pausa : Sarà la sciabola a chiudere la fase invernale della Coppa del Mondo di Scherma. A Seul è in programma un Grand Prix, ultimo appuntamento prima di una pausa di quasi un mese, quando si tornerà in pedana con vista su Europei e Mondiali. Grande voglia di riscatto in casa Italia dopo le ultime due uscite stagionali non eccezionali. In campo femminile ad Atene a livello individuale non è andata per niente bene, ma le azzurre si sono “consolate ...

Scherma - Grand Prix Budapest 2018 : Mara Navarria in trionfo! Giulia Rizzi sfiora il podio : Straordinario trionfo di Mara Navarria nel Grand Prix di Budapest. Per la spadista friulana è il secondo successo in questa stagione, dopo quella all’esordio a Tallinn. Una vittoria arrivata in finale contro la cinese Lin Sheng per 5-4 al termine di un ultimo atto molto combattuto e dove ha vinto soprattutto l’attesa e l’equilibrio tra le due atlete. L’azzurra è stata brava a recuperare una stoccata di svantaggio e poi a ...