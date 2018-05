Scarola | ecco tutte le sue virtù benefiche

meteoweb.eu

(Di lunedì 28 maggio 2018) Dal sapore molto delicato, leggermene amarognolo, laè una varietà di indivia appartenente alla famiglia delle Composite. Originaria dell’Asia Minore, è ricca d’acqua, pertanto depurativa, disintossicante, mineralizzante, contenendo, in particolare, manganese, rame, ferro e potassio, oltre che di vitamine (A,C,K) e fibre. Lapreviene il colesterolo cattivo, aiuta la digestione,è ideale per chi segue una dieta dimagrante. Essa combatte l’ipertensione, il diabete mellito di tipo 2, la stipsi, è un ottimo antiossidante, previene il cancro alla prostata e al fegato, aumenta la resistenza alle infezioni, è un toccasana per il sistema immunitario. Ma non è tutto: rinforza ossa, muscoli e vasi sanguigni, previene l’anemia, è saziante, prevenendo la fame nervosa, contribuisce al corretto sviluppo e funzionamento della retina. Nutriente, dietetica e leggera,vanta solo 17 calorie ...