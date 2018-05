tg24.sky

: Parla #Savona: 'Ho subito un grave torto da #Mattarella'. 'Un vero europeista è chi chiede la riforma dell'Ue' - Agenzia_Ansa : Parla #Savona: 'Ho subito un grave torto da #Mattarella'. 'Un vero europeista è chi chiede la riforma dell'Ue' - TgLa7 : ++ #Savona: ho subito un grave torto da #Mattarella ++ - SkyTG24 : Savona: “Subìto grave torto dalla massima istituzione del Paese” -

(Di lunedì 28 maggio 2018) Il professore, scelto da Lega e M5s per l'Economia, in una nota ha risposto a Mattarella, che su di lui ha posto il suo veto. "Non avrei messo in discussione l'euro. Veti inaccettabili a Conte. Vero europeista è chi chiede riforme Ue"