Savona : Grave torto subito da Mattarella : Roma, 28 mag. , askanews, 'Ho subito un Grave torto dalla massima istituzione del Paese sulla base di un paradossale processo alle intenzioni di voler uscire dall'euro e non a quelle che professo e ...

Savona : Mattarella mi ha fatto un grave torto - ho subito processo alle intenzioni : ... criticato dalla maggior parte dei media senza neanche illustrarne i contenuti', esordisce il professore che Salvini e Di Maio volevano a tutti i costi al ministero dell'economia. ' Insieme alla ...

Savona risponde a Mattarella : "Ho subito un grave torto - non avrei messo in discussione l'euro" : "Ho subito un grave torto dalla massima istituzione del Paese sulla base di un paradossale processo alle intenzioni di voler uscire dall’euro e non a quelle che professo e che ho ripetuto nel mio...

Paolo Savona - perché Mattarella ha detto No/ “Subito grave torto da Colle : europeista chi chiede riforma Ue” : Sergio Mattarella, Paolo Savona e il ministero dell'Economia: ecco perché lo ha silurato. “No a un sostenitore dell'uscita dell’Italia dall'euro”, ha dichiarato il capo dello Stato.(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 17:55:00 GMT)

La risposta di Paolo Savona a Sergio Mattarella : Il professor Paolo Savona, a distanza di ore dalla gravissima crisi di governo scaturita ieri sera con la rinuncia all'incarico ufficializzata da Giuseppe Conte, replica alle critiche del presidente Mattarella, il quale ha dichiarato di aver posto il veto sul professore per tutelare i risparmi degli italiani.Continua a leggere

MATTARELLA CONTRO Savona : PERCHÈ LO HA BOCCIATO/ Rinaldi : “A Borse chiuse pubblicherò lettera del prof” : Sergio MATTARELLA, Paolo SAVONA e il ministero dell'Economia: ecco perché lo ha silurato. “No a un sostenitore dell'uscita dell’Italia dall'euro”, ha dichiarato il capo dello Stato.(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 16:51:00 GMT)

L'economista braccio destro di Paolo Savona - siluro su Cottarelli e Mattarella : il bruttissimo sospetto sulle banche : Il capo dello Stato ha motivato proprio con la 'tutela dei risparmiatori italiani' la decisione di respingere Savona come ministro dell'Economia e bocciare, così, il governo di Lega e M5s . Rinaldi ...

Mattarella propose Giorgetti a M5s-Lega : il retroscena/ “Il Colle non ha fatto il mio nome al posto di Savona” : Salvini, retroscena Mattarella: "Perchè non Giorgetti?": Governo M5s-Lega, la proposta del presidente della Repubblica e il rifiuto del Carroccio, "non avrebbe avuto peso di Savona nell'Ue"(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 14:22:00 GMT)

Il veto a Savona? Un pretesto L'errore storico di Mattarella Ecco che cosa dice la Costituzione : Comunque si vedano le cose, quello che è avvenuto ieri è un fatto politico gravissimo. Mentre tutti gli italiani attendevano finalmente vedersi realizzare il primo Governo Segui su affaritaliani.it

RETROSCENA MATTARELLA : PROPOSE GIORGETTI A LEGA-M5S/ "Veto di Di Maio e Salvini per Savona" : Salvini, RETROSCENA MATTARELLA: "Perchè non GIORGETTI?": Governo M5s-Lega, la proposta del presidente della Repubblica e il rifiuto del Carroccio, "non avrebbe avuto peso di Savona nell'Ue"(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 12:57:00 GMT)

Sindacare sulle opinioni di Savona esula dai poteri di Mattarella : L'articolo 92 della Costituzione garantisce al presidente della Repubblica la possibilità di rifiutare la nomina di un ministro proposto dal presidente del Consiglio incaricato. Ma il margine di discrezionalità di cui può avvalersi il presidente della Repubblica è stabilito con precisione dagli articoli 54 e 95.Quest'ultimo stabilisce che chiunque sia nominato a una carica pubblica deve adempiere il suo mandato con ...

Retroscena Mattarella : propose Giorgetti a Lega-M5s?/ "Salvini disse che non avrebbe avuto peso di Savona" : Salvini, Retroscena Mattarella: "Perchè non Giorgetti?": Governo M5s-Lega, la proposta del presidente della Repubblica e il rifiuto del Carroccio, "non avrebbe avuto peso di Savona nell'Ue"(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 11:12:00 GMT)

Daniele Silvestri contro Mattarella - insultato su Twitter precisa : “Ho votato Potere al Popolo ma il veto su Savona è un errore” : Le opinioni di Daniele Silvestri contro Mattarella e la sua decisione di non varare la nascita del governo Conte rifiutandosi di nominare ministro dell'Economia il professor Paolo Savona hanno procurato al cantautore romano una sequela di insulti e critiche su Twitter. L'artista si è espresso contro la decisione del Presidente di bocciare la lista dei ministri presentata da Lega e Movimento 5 Stelle attraverso il premier incaricato Giuseppe ...

Ultime notizie - governo Conte saltato. Mattarella : no a Savona. E ora che succede? : Conte rimette il mandato e si va verso un “governo del Presidente” che regga il Paese fino a nuove elezioni in autunno. M5s e FdI evocano la possibilità che il Parlamento discuta uno stato d’accusa per il presidente Mattarella, il quale per quest’oggi ha convocato l’economista Carlo Cottarelli per affidargli l’incarico di formare l’esecutivo tecnico. Ieri sera Giuseppe Conte ha rimesso l’incarico ...