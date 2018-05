Savona | lo scrive il sito del governo | Il Colle non può interferire

Savona - scrive il sito del governo : "Il Colle non può interferire" : Per essere curioso, è curioso. Impossibile non ammatterlo. Dopo il veto di Sergio Mattarella sul nome di Paolo Savona all'Economia, si è scatenata sul Colle una vera e propria bufera politica. Una crisi istituzionale mai vista, con Carlo Cottarelli incaricato di formare un governo poco più che balneare, il Capo dello Stato minacciato di finire in stato di accusa e i social scatenati nel commentare la decisione del Presidente della Repubblica. ...