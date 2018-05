Sassari | calciatore dilettante ucciso a coltellate | killer arrestato dopo la fuga

Sassari - CALCIATORE UCCISO A COLTELLATE : ARRESTATO CONFESSA/ Ultime notizie : vecchie ruggini con la vittima : Nicola Della Morte, CALCIATORE dilettante 23enne, è stato UCCISO a SASSARI dopo una lite in un locale, con una coltellata al petto: si cerca killer 25enne in fuga.(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 20:37:00 GMT)

Sassari : fermato presunto omicida del calciatore : Il 23enne è stato ucciso la notte scorsa a coltellate dopo una lite all'esterno di un circolo sportivo alla periferia di Sassari. Del delitto è accusato un 25enne, Daniele Ventriglia -

Sassari. Caccia all’uomo che ha ucciso un calciatore : Sassari. Caccia all’uomo che ha ucciso un calciatore – Omicidio nel corso della notte a Sassari, nella frazione di Ottava, dove intorno all”una in un circolo ricreativo vicino al campo sortivo è stato accoltellato mortalmente al petto dopo una lite per futili motivi Nicola Della Morte, 23enne, giovane calciatore originario di una piccolo centro della Valtellina in provincia di Sondrio ma residente a Sassari. Da una prima ...

Lite in un circolo a Sassari - assassinato calciatore dilettante : Lite in un circolo a Sassari, assassinato calciatore dilettante Un 23enne è stato accoltellato al petto da un ragazzo di 25 anni, che si è dato alla fuga dopo il delitto. E' tuttora ricercato dai carabinieri Parole chiave: Sassari ...

