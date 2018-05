Sassari | 23enne ucciso a coltellate

blogo

(Di lunedì 28 maggio 2018) Omicidio nella notte in via Ziu Remundu a, a pochi passi circolo sportivo di Ottava, alle porte della città. Un ragazzo di 23 anni, Nicola Della Morte, è statointorno all'1.30 di ieri, poche ore dopo la partita finale del locale campionato di calcio che aveva visto uscire sconfitta l'Ottava, che in campo aveva visto anche lo stesso Della Morte.Tutto sarebbe nato da una discussione col 25enne Daniele Ventriglia, arrivato nel circolo privato in cui la squadra dell'Ottava si era riunita dopo la partita. Il giovane, secondo quanto ricostruito, avrebbe iniziato ad importunare i presenti e Della Morte, originario della provincia di Sondrio, sarebbe intervenuto in difesa di alcuna ragazze infastidite dal comportamento molesto di Ventriglia.Il 25enne, residente a, ma originario di Carbonia, avrebbe quindi estratto un coltello e si sarebbe avventato su ...