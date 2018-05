Sarri al Chelsea | de Laurentiis blocca tutto Napoli | nessuno sconto sulla clausola

Nessuno sconto al Chelsea : Napoli e Sarri pronti allo scontro legale : L'ultima puntata della telenovela Sarri-De Laurentiis andrà in onda il 31 maggio. La clausola rescissoria è l'ostacolo principale per il passaggio del tecnico toscano al Chelsea. La situazione non è ...

Napoli-Sarri - De Laurentiis non fa sconti sulla clausola. Chelsea a rischio? : Napoli-Sarri- C’eravamo tanto amati. Possiamo riassumere così il rapporto tra Maurizio Sarri e Aurelio De Laurentiis. Secondo le ultimissime indiscrezioni riportate dai colleghi di “Il Mattino”, il presidente partenopeo non sarebbe intenzionato a rinunciare agli 8 milioni della clausola rescissoria dell’ormai ex tecnico. Un dettagli che potrebbe far saltare il passaggio di Sarri al Chelsea. […] L'articolo ...

Calciomercato Napoli - Sarri su Mertens e Jorginho per il Chelsea : L'ex allenatore partenopeo - riporta 'Rai Sport' - avrebbe messo nella lista della spesa infatti pure Hysaj , Mertens e Jorginho per rinforzare i 'Blues' nella sessione estiva del Calciomercato . Sul ...

Sarri e il Chelsea al rush finale : a Londra aspettano anche Higuain : Se 'London calling', come cantavano i Clash, Maurizio Sarri è pronto a dire sì. D'altra parte nella capitale britannica è tempo di matrimoni. Dopo quello tra il principe Harry e la bella Meghan, i ...

Chelsea - Sarri punta Higuain o Icardi. Juve - visite mediche per Emre Can : Gonzalo Higuain o Mauro Icardi: Maurizio Sarri , allenatore in pectore del Chelsea , ribadisce ai blues la priorità di rinforzare l'attacco con uno dei suoi bomber preferiti. Con il Pipita è rimasto ...

Higuain saluta la Juve : va al Chelsea con Sarri : L’approdo a Napoli di Carlo Ancelotti apre a cascata il mercato sia delle panchine sia dei giocatori. Tra il Chelsea e

Sarri-Chelsea verso la bandiera a scacchi. E il tecnico chiede Higuain : Accordo trovato fra il tecnico campano e il club londinese: per l'ufficialità si attende il via libera dal Napoli. Intanto Sarri ha già espresso il suo primo desiderio: riavere a disposizione Higuain

Chelsea - è fatta per Sarri : biennale da 6 milioni. Arrivano Higuain e Koulibaly? : Chelsea- Maurizio Sarri al Chelsea. Mancano ormai pochi dettagli all’annuncio ufficiale del nuovo tecnico della formazione londinese. L’ormai ex allenatore del Napoli sarà il successore di Antonio Conte. biennale da 6 milioni netti a stagione e campagna acquisti da urlo per puntare al ritorno immediato in Champions League. Higuain E KOULIBALY Il mercato del Chelsea […] L'articolo Chelsea, è fatta per Sarri: biennale da 6 ...

Maurizio Sarri al Chelsea - è fatta/ Il sogno è Gonzalo Higuain - 10 milioni di euro a Conte : Maurizio Sarri al Chelsea, è fatta: il sogno è Gonzalo Higuain, 10 milioni di euro di buonuscita ad Antonio Conte. Mancano solamente gli ultimi dettagli, ma l’ex Napoli è ormai londinese(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 12:18:00 GMT)

Chelsea-Sarri - la spesa si fa in serie A : Juventus e Napoli rischiano di perdere i propri big : In attesa dell’ufficialità dell’arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina del Chelsea, cominciano già a circolare i nomi dei primi obiettivi dei blues Chiusa l’esperienza al Napoli con uno scudetto sfiorato, la carriera di Maurizio Sarri riparte adesso dalla Premier League. C’è il Chelsea che lo aspetta, anche se Abramovich deve prima risolvere con De Laurentiis la questione clausola, ultimo ostacolo prima ...

Chelsea-Sarri - c'è l'accordo : il Napoli tratta il 'pagamento' : Chelsea e Maurizio Sarri vicinissimi ad un accordo, Conte verso l'addio, ma resta da accontentare il Napoli in merito alla clausola rescissoria Il Chelsea e Maurizio Sarri sono sempre più vicini. Il ...

Chelsea-Sarri - c’è l’accordo : il Napoli tratta il “pagamento” : Chelsea e Maurizio Sarri vicinissimi ad un accordo, Conte verso l’addio, ma resta da accontentare il Napoli in merito alla clausola rescissoria Il Chelsea e Maurizio Sarri sono sempre più vicini. Il meeting tenutosi a Londra tra il tecnico e la società ha portato buoni frutti ed ora si passerà all’azione per la stesura dei contratti, ma sopratutto per risolvere il nodo clausola rescissoria. Sì perchè il Napoli ha fissato in passato ...

Sarri al Chelsea - la bomba di mercato : “il grande colpo può arrivare dalla Juventus” : Sono giornate calde per programmare al meglio la prossima stagione, in particolar situazione in evoluzione per quanto riguarda le panchine. Il Napoli ha messo a segno il colpo Carlo Ancelotti, si è liberato dunque Maurizio Sarri che ha ricevuto un’offerta molto importante dallo Zenit ma la scelta del tecnico è stata quella di aspettare una chiamata dal Chelsea, che è arrivata, l’accordo è ormai ai dettagli, ufficialità prevista a ...