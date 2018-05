Samsung annuncia lo sviluppo del processo produttivo a 3 nanometri

Samsung annuncia novità per il Note 9 che non interessa agli italiani : Samsung non demorde e nella migliore tradizione della testardaggine dimostrata da questa azienda continua a portare avanti un progetto che fin dalla sua nascita si è dimostrato fallimentare. Sul Galaxy Note 9 sarà presente la versione aggiornata dell’intelligenza artificiale, BixBy 2.0. Samsung Galaxy Note9 e l’inutile Bixby 2.0 A confermarlo Grey G. Lee, capo del centro di intelligenza artificiale di Samsung Research. Una notizia ...

Samsung annuncia le patch di sicurezza di maggio e i dispositivi che le riceveranno : Samsung illustra il contenuto delle patch di sicurezza di maggio e annuncia quali saranno gli smartphone che riceveranno l'aggiornamento.

Samsung annuncia Galaxy A6 e Galaxy A6+ in Italia : disponibili da subito a 309 e 359 euro : È stato comunicato il prezzo ufficiale per l'Italia dei Samsung Galaxy A6 e Galaxy A6+: sono disponibili da subito, rispettivamente, per 309,90 e 369,90 euro

Samsung annuncia nuove proposte laptop con Windows 10 : Faranno parte della famiglia Notebook 5 e Notebook 3 le nuove proposte di categoria laptop che Samsung ha annunciato nella giornata di ieri. Entrambi equipaggiati con processori Quad Core Core i7 di 8a generazione, la famiglia 5 si contraddistingue per un display da 15’’ con una struttura in metallo mentre la gamma 3 presenta due varianti con display da 14’’ e 15’’ con risoluzione FullHD e un case disponibile in quattro differenti colorazioni: ...