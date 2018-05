huffingtonpost

: HuffPost: Salvinizzazione continua: il leader leghista iniste con l'opa sul centrodestra puntando alla premiership… - MPenikas : HuffPost: Salvinizzazione continua: il leader leghista iniste con l'opa sul centrodestra puntando alla premiership… - AlLuciani : RT @HuffPostItalia: Salvinizzazione continua: il leader leghista iniste con l'opa sul centrodestra puntando alla premiership - HuffPostItalia : Salvinizzazione continua: il leader leghista iniste con l'opa sul centrodestra puntando alla premiership -

(Di lunedì 28 maggio 2018) "Non mi arrendo. Ci hanno fermato una volta, ma una seconda volta no. Gli italiani ci daranno una grande maggioranza e, Mattarella sì o Mattarella no, faremo il governo". All'indomani dello sfascio totale sul governo con il M5s, Matteo Salvini balla da solo. Non si accoda alla richiesta di impeachment contro Sergio Mattarella sollevata da Luigi Di Maio: "Io faccio una cosa solo se sono convinto e se la spunto...".invece a tessere la sua 'opa' sul. L'idea è di correre alle prossime elezioni come candidato premier delcon il programma della Lega, rafforzato da queste tre settimane di intese con i cinquestelle.E' un po' un gioco rovesciato. Nella trattativa con il M5s, l'alleato Berlusconi serviva da 'copertura' per negoziare dalla posizione di forza concessa a chiunque abbia un qualche 'piano B' (Di Maio non ce l'aveva). E ora nella ...