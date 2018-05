Salvini vuole mangiarsi Di Maio

Berlino - non Salvini - vuole uscire dall'Euro e rivare 923 miliardi dalla Bce di Draghi : Fuest, Sinn e Schmidt, economisti vicini alla Cancelliera Merkel, pubblicamente ipotizzano un piano B di uscita della Germania dall'Euro. E chiedono un nuovo articolo dei Trattati Ue per escutere il credito da 923 miliardi della Bundesbank verso la Bce in caso uscita tedesca dall'Euro. E nessuno dice nulla. Al contrario, tutti attaccano l'ex capo ufficio studi di Bankitalia Paolo Savona come pericoloso sovversivo quando chiede un piano A di ...

Governo : Conte rinuncia - convocato Cottarelli | Mattarella : "Sì a tutti i ministri tranne l'Economia per tutelare i risparmi" | Ira di Salvini | Di Maio vuole l'impeachment - Berlusconi : irresponsabile : Salvini: "Pressioni su di noi, ora al voto". Di Maio: "Non è democrazia: inutile votare se decidono le lobby". Meloni: pronti a chiedere messa in stato d'accusa di Mattarella. Il Presidente: "Non ho ostacolato il Governo, al contrario grande collaborazione". convocato Cottarelli per lunedì mattina

Salvini e Di Maio all’attacco del Colle : non ci vuole al Governo : «Se deve partire condizionato dalle minacce dell'Europa il Governo con la Lega non parte», assicura il leadel della Lega difendendo la candidatura di Paolo Savona per il dicastero dell’Economia. Di Maio: inutile votare, i governi li decidono sempre gli stessi. Renzi: indegno minacciare Mattarella, sulle istituzioni non si scherza...

Salvini all'attacco del Colle : «Chi non vuole governo lo spieghi a italiani» : ... ha spiegato Salvini dal palco difendendo ancora una volta la sua indicazione di Paolo Savona per il dicastero dell'Economia

Salvini : 'Savona? Stupirebbe un no a chi vuole difendere gli interessi degli italiani' : LaPresse, Matteo Salvini continua a difendere la scelta di mettere il professor Paolo Savona al ministero dell'Economia. 'Serve qualcuno che garantisca l'interesse nazionale italiano,...

Infrastrutture - Turismo e Famiglia : i ministeri che vuole Salvini : Il nome di Paolo Savona, indicato come possibile prossimo ministro dell'Economia, rimane il nodo cruciale per la formazione del nuovo governo, sui cui Salvini sembra non voler fare alcun passo...

Salvini si è irrigidito su Savona perché vuole tornare al voto? : Non al dicastero dell'Economia che nel governo è il principale interlocutore della Commissione europea', leggiamo sul quotidiano milanese, 'Salvini per ora non ha ceduto e ieri, dopo il vertice con ...

Salvini si è irrigidito su Savona perché vuole tornare al voto? : "Se salta Paolo Savona, salta tutto" è in questi giorni il mantra di Matteo Salvini. Il numero uno del Carroccio intenderebbe portare fino all'estremo lo scontro con il Quirinale, che non gradisce la nomina a ministro dell'Economia di una figura così critica nei confronti dell'impalcatura dell'unione monetaria e della Germania. Un irrigidimento che sembra condiviso (anche sui social network) ...

Salvini non vuole mollare. «È il nome migliore». E in vista del Viminale incontra Gabrielli : «E cosa avrei mai detto? Che sono favorevole al professore Paolo Savona come ministro all'Economia? Mai stato un segreto». Parecchi dei suoi gli suggeriscono di non esasperare il clima, di non andare ...

Governo - Salvini : 'Qualcuno non vuole Savona all'Economia - lui non sfascia ma rimette in moto' : 'Pare che qualcuno non voglia Savona ministro dell'Economia, uno apprezzato, che ha già fatto il ministro per l'industria, ha lavorato con imprese...

Bomba Savona sul nuovo governo Salvini : "Qualcuno non lo vuole" "Diktat Ue? Faremo il contrario" : "Con Paolo Savona, al cui cospetto io sono piccolo piccolo, avremo finalmente un ministro dell'Economia che va a difendere in Europa il diritto di tornare a crescere e contrattare da pari a pari con i partner europei". L'ha detto il leader della Lega Matteo Salvini in diretta su Facebook Segui su affaritaliani.it