Salvini sul governo Cottarelli ' Se Berlusconi lo vota alleanza finita'

ARRIVA COTTARELLI/ Voto sull'euro - il piano di Salvini senza Di Maio e Berlusconi : Mattarella ha detto no a Savona. Carlo COTTARELLI è il cireneo che guiderà il paese al Voto, che sarà sull'euro. M5s parla di impeachment, Salvini no. Due strategie diverse. ANTONIO FANNA(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 06:02:00 GMT)DALLA CINA/ Lettera a Mattarella: "se bocci Savona fai vincere Salvini", di Lao XiFINE DELL'EURO/ E Italia a pezzi: a qualcuno può anche far comodo…, di P. Annoni

Salvini-Di Maio iniziano la campagna elettorale sulla pelle del Quirinale e delle istituzioni : Un Luigi Di Maio come non lo si era mai visto. Scuro in volto, segnato dalla stanchezza, in diretta Facebook è rigido: "La scelta di Mattarella è incomprensibile. La verità è che non vogliono il Movimento 5 Stelle al governo". Poco dopo parla Matteo Salvini: "In Europa non va bene un esecutivo M5s-Lega". Il capo M5s aggiunge: "Sono molto arrabbiato ma non finisce qui". E infatti non finisce qui perché la ...

Matteo Salvini - lo sfogo con i fedelissimi sul veto di Mattarella : 'Basta trattare - andiamo al voto' : La tensione in casa Lega alla vigilia della convocazione di Giuseppe Conte al Quirinale ha spinto Matteo Salvini a convocare i suoi in via Bellerio a Milano per valutare anche l'ipotesi che, fino a ...

Renzi sullo spread : "Colpa di Maio e Salvini" : Lo spread sale e Matteo Renzi gongola. L'ex segretario - e attuale capo - del Partito Democratico questa mattina ha pubblicato un post, con il quale ha spiegato ai suoi fan quali siano le responsabilità da attribuire a Salvini e Di Maio e non ai "veti di Bruxelles" o "dei mercati finanziari". Quali sarebbero le reali "colpe" di Di Maio e Salvini non è chiarissimo visto che il Governo non è neanche stato formato, eppure Renzi ha sfruttato ...

Governo - è il giorno dell ultima mediazione sul nome di Savona. Ma torna l ipotesi del voto. Salvini 'Non mi arrendo' : La Lega vorebbe lasciare Paolo Savona all'Economia. Nessun arretramento Ormai l'economista, per Matteo Salvini , sembra essere diventato la pedina di un gioco più ampio. E già il leader leghista ...

Matteo Salvini - il retroscena sulla rottura al governo : lunedì si spacca l'alleanza con Luigi Di Maio : C'è un piano nella testa di Matteo Salvini che potrebbe ribaltare lo stallo per la nomina di Paolo Savona a ministro dell'Economia. Da una settimana Sergio Mattarella ha detto chiaro e tondo di essere contrario alla scelta del professore antieuro, sostenuto invece dai leghisti senza un attimo di ripensamento fino all'...

Renzi sullo spread : "Colpa di Maio e Salvini". : Lo spread sale e Matteo Renzi gongola. L'ex segretario - e attuale capo - del Partito Democratico questa mattina ha pubblicato un post, con il quale ha spiegato ai suoi fan quali siano le responsabilità da attribuire a Salvini e Di Maio e non ai "veti di Bruxelles" o "dei mercati finanziari". Quali sarebbero le reali "colpe" di Di Maio e Salvini non è chiarissimo visto che il Governo non è neanche stato formato, eppure Renzi ha sfruttato ...

Governo - sulla nomina di Savona assedio a Mattarella. Salvini : no a un ministro del Tesoro amico dei tedeschi : Giorgia Meloni: «Non cambio idea sull’esecutivo, ma dal Colle ingerenza inaccettabile». Intanto Salvini tira dritto sul nome di Savona all’Economia: «I tedeschi ci insultano e noi dovremmo scegliere un ministro che vada bene a loro? No, grazie!»

Renzi sullo spread : "Colpa di Maio e Salvini"<br>La democrazia a 'targhe alterne' del PD : Lo spread sale e Matteo Renzi gongola. L'ex segretario - e attuale capo - del Partito Democratico questa mattina ha pubblicato un post, con il quale ha spiegato ai suoi fan quali siano le responsabilità da attribuire a Salvini e Di Maio e non ai "veti di Bruxelles" o "dei mercati finanziari". Quali sarebbero le reali "colpe" di Di Maio e Salvini non è chiarissimo visto che il Governo non è neanche stato formato, eppure Renzi ha sfruttato ...

Veneto : Salvini - da Consulta decisione pazzesca : Roma, 26 mag. (AdnKronos) – “Il buon senso sarebbe ‘incostituzionale’? Pazzesco. Ma cambiare si può!”. Lo scrive Matteo Salvini su Facebook a proposito della sentenza della Consulta che ha dichiarato incostituzionale il requisito della residenza protratta per 15 anni, richiesto dalla legge regionale del Veneto, come titolo di precedenza per l’accesso agli asili nido. L'articolo Veneto: Salvini, da Consulta ...

Veneto : Salvini - da Consulta decisione pazzesca : Roma, 26 mag. (AdnKronos) – “Il buon senso sarebbe ‘incostituzionale’? Pazzesco. Ma cambiare si può!”. Lo scrive Matteo Salvini su Facebook a proposito della sentenza della Consulta che ha dichiarato incostituzionale il requisito della residenza protratta per 15 anni, richiesto dalla legge regionale del Veneto, come titolo di precedenza per l’accesso agli asili nido. L'articolo Veneto: Salvini, da Consulta ...

Attesa per le mosse di Conte. Salvini : “Tedeschi insultano - no a ministro che piace a loro” : Gli incontri tra il premier incaricato Giuseppe Conte e il capo dello Stato Sergio Mattarella non hanno sciolto le riserve sulla formazione del governo e lo stallo prosegue. Nella giornata di oggi non sono previsti nuovi incontri con i leader dei due schieramenti (Luigi Di Maio per i Cinque Stelle e Matteo Salvini per la Lega). Secondo quanto si ...

Conte : stiamo lavorando sul governo Salvini : no a un ministro del Tesoro amico dei tedeschi : E noi dovremmo scegliere un ministro dell'Economia che vada bene a loro? No, grazie!». Giuseppe Conte con una pizza , Ansa, Intanto il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte, lasciando ...

Salvini : "Basta insulti dai tedeschi - sui ministri non prendiamo ordini dalla Germania" : "Giornali e politici tedeschi insultano: italiani mendicanti, fannulloni, evasori fiscali, scrocconi e ingrati. E noi dovremmo scegliere un ministro dell'Economia che vada bene a loro? No, grazie! #primagliitaliani". Lo scrive Matteo Salvini su Facebook.Giornali e politici tedeschi insultano: italiani mendicanti, fannulloni, evasori fiscali, scrocconi e ingrati. E noi dovremmo scegliere un ministro dell'Economia che vada bene a loro? No, ...