Salvini | Subito la data del votoOppure ci vediamo a Roma Centrodestra?

Matteo Salvini all’attacco : “elezioni subito” : “Il presidente della Repubblica ha ricevuto oggi pomeriggio il professor Giuseppe Conte, il quale sciogliendo la riserva formulata ha rimesso l’incarico di formare il governo, conferitogli il 23 maggio scorso. Il presidente della Repubblica lo ha ringraziato per l’impegno posto per l’adempimento del suo mandato”.Lo ha comunicato il segretario generale del Quirinale Ugo Zampetti. E’ stata la comunicazione fatta al termine dell’incontro tra il ...

GOVERNO LEGA-M5S - DI MAIO “CONTE RESTA CANDIDATO PREMIER”/ Salvini - “subito voto” : spread vola a quota 190 : Nuovo GOVERNO LEGA-M5S, Mattarella decide tra Conte o Di MAIO premier: i dubbi su Paolo Savona e sul contratto del cambiamento. Salvini stretto dagli alleati di centrodestra(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 11:57:00 GMT)

M5s e Lega insistono su Conte. Salvini : decidiamo o andiamo subito a votare di nuovo : Luigi Di Maio prova a mettere tutti d'accordo riproponendosi come possibile premier. Ipotesi immediatamente bocciata da Salvini che non vede alternative a Conte -

La doppia strada del Cavaliere : subito in Senato o urne con Salvini : E' pronto a tornare a palazzo Madama. Proprio dove è stato defenestrato. Sta già studiando il modo come farlo. Escluse le urne in Trentino ad ottobre, la via è quella delle elezioni suppletive. Quando?...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - il problema del premier terzo. M5s - il brutto sospetto : 'Lui no - si venderebbe subito' : Caccia al premier terzo. Matteo Salvini e Luigi Di Maio si vedranno oggi a Milano, e forse ripeteranno il vertice anche domenica per trovare la quadra sul governo di M5s e Lega . In ballo, più che il ...

MATTARELLA - Salvini-DI MAIO : “NO A GOVERNO NEUTRALE”/ Lega-M5s “voto subito a luglio” : FI - “meglio in autunno” : La mossa di MATTARELLA: "GOVERNO neutrale fino a dicembre, poi Elezioni nel 2019". Sfida a Di MAIO e Salvini: opzione del Colle "voto subito a luglio o in autunno, ma ci sono dei problemi.."(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 20:35:00 GMT)

Mattarella : 'Non c'è maggioranza politica - via a governo neutrale' - Salvini e Di Maio dicono no : voto subito : 7 mag 19:07 Mattarella: Partiti decidano, governo fino a dicembre o voto a luglio Un governo "di garanzia" e "neutrale", pronto a dimettersi nel caso in cui dovesse emergere una maggioranza politica, ...

Luigi Di Maio e Matteo Salvini - asse contro il governo neutrale : no a Sergio Mattarella - 'voto subito' : Il 'governo neutrale' proposto da Sergio Mattarella ? Un immediato disastro: al vaffa del presidente, i partiti rispondono con un altro vaffa. In primis Giorgia Meloni , contraria ad 'esperimenti da ...

Salvini : “Dove c’è Renzi non ci sono io - col M5s fino a dicembre oppure subito il voto” : Il leader della Lega ribadisce la contrarietà a un governo con il PD e rilancia l'ipotesi di un governo col M5s fino a dicembre.Continua a leggere

I 5 stelle dicono no a Salvini : "Togliamo i vitalizi e torniamo subito al voto col Rosatellum" : Penso che "sia seriamente necessario andare votare, anche con questa legge. Noi cresceremo ancora, aboliremo i vitalizi, almeno alla Camera, e la gente capirà che dove ci sono questi ragazzi le cose si fanno". Lo dice...

Salvini - “GOVERNO TREGUA CON M5S” : SONDAGGI - LEGA SALE AL 21%/ Elettori Di Maio : subito elezioni al 60% : SONDAGGI politici di Piepoli, intenzioni di voto e scenari di governo: crescita LEGA al 21%, M5s resta al 33%. Centrodestra SALE al 39%, nuovo voto meglio dell'esecutivo SALVINI-Di Maio(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 18:35:00 GMT)

Salvini : 'Subito governo per fare una legge elettorale. Con M5s - mai con Renzi' : 'Non darò mai la fiducia a un governo tecnico europeo, telecomandato da Bruxelles' dihciara il leader del Carroccio a Milano. 'Vorrei un governo a tempo per riscrivere la legge elettorale, come le ...

MATTARELLA - GOVERNO : LUNEDÌ CONSULTAZIONI LAMPO/ Di Maio - "no al Colle - subito al voto" : ma Salvini.. : CONSULTAZIONI MATTARELLA LUNEDÌ: o maggioranza o GOVERNO di tregua fino a dicembre. Di Maio, 'no al Colle, subito voto', Salvini chiede preincarico.