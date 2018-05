Salvini | Sono incazzato nero

Governo - Salvini : “Sono arrabbiato come una bestia ma non mi arrendo. Cambieremo questo paese” : “Che brutta giornata per l’Italia e per la Democrazia. Era tutto pronto, anche io ero pronto a occuparmi di immigrazione e sicurezza, ma niente, qualcuno oggi ha detto no”. Così Matteo Salvini su facebook commenta in una diretta lo stallo politico seguito all’intervento di Mattarella: “Il Governo del cambiamento non poteva nascere, i Signori dello Spread e delle banche, i ministri di Berlino, di Parigi e di Bruxelles non ...

Marine Le Pen : “Sono in contatto con Salvini ma nei 5 Stelle ci sono ambiguità” : Gli occhi fissi sul telefonino, Marine Le Pen è nel suo ufficio di deputata all’Assemblea nazionale. Sta parlando con Matteo Salvini in questi giorni? Alza lo sguardo e ammette: «Ci scambiamo degli sms, ma non ne rivelerò il contenuto: sono conversazioni private». Accetta, invece, di parlare a ruota libera delle sue aspettative nei confronti di un ...

