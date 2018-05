Salvini | se Berlusconi vota governo Cottarelli addio alleanza

Spread in calo a 190 - Borsa su - Cottarelli al ColleSalvini : "Se Berlusconi lo vota addio alleanza" : Salta il governo M5s-Lega. Cottarelli questa mattina sale al Colle per ricevere l'incarico. Salvini: "Intesa con M5s? Vedremo. Se Berlusconi vota Cottarelli addio alleanza". Di Maio: "Impeachement". Lo Spread apre in netto calo, Piazza Affari positiva

Matteo Salvini "arrabbiato come una bestia". Berlusconi? "Sembra la Merkel - se vota Cottarelli addio alleanza" : Lo stop sul filo di lana non gli va giù. "Nessuno ha mai preteso di uscire dall'Euro, non c'è scritto nel contratto, non era nella mente di Savona. Era l'ultima ratio nel caso in cui ci avessero detto di No a tutto". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, intervistato da Circo Massimo su Radio Capital. Lo spread ha aperto in calo? "Bene, gli amici che decidono chi governa evidentemente sono felici. Ma allora risparmiamo ...

Matteo Salvini "arrabbiato come una bestia. Uscita dall'euro era solo ultima ratio". Berlusconi? "Sembra la Merkel" : Lo stop sul filo di lana non gli va giù. "Nessuno ha mai preteso di uscire dall'euro, non c'è scritto nel contratto, non era nella mente di Savona. Era l'ultima ratio nel caso in cui ci avessero detto di No a tutto". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, intervistato da Circo Massimo su Radio Capital.Giorgetti al posto di Savona, prosegue il leader del Carroccio, "avrebbe fatto esattamente le stesse cose di Savona", ma ...

Conte rinuncia - Cottarelli oggi al Colle | Mattarella : "No a Savona per tutelare i risparmi" | Ira di Salvini | Di Maio : impeachment | Berlusconi : irresponsabile : Salvini: "Pressioni su di noi, ora al voto". Di Maio: "Non è democrazia: inutile votare se decidono le lobby". Meloni: pronti a chiedere messa in stato d'accusa di Mattarella. Il Presidente: "Non ho ostacolato il governo, al contrario grande collaborazione". Convocato Cottarelli per lunedì mattina

ARRIVA COTTARELLI/ Voto sull'euro - il piano di Salvini senza Di Maio e Berlusconi : Mattarella ha detto no a Savona. Carlo COTTARELLI è il cireneo che guiderà il paese al Voto, che sarà sull'euro. M5s parla di impeachment, Salvini no. Due strategie diverse. ANTONIO FANNA(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 06:02:00 GMT)DALLA CINA/ Lettera a Mattarella: "se bocci Savona fai vincere Salvini", di Lao XiFINE DELL'EURO/ E Italia a pezzi: a qualcuno può anche far comodo…, di P. Annoni

Salvini avvia la campagna elettorale ma senza impeachment contro Mattarella : il fattore Berlusconi : "impeachment? Di questo non parlo. Sono profondamente incazzato che dopo settimane di lavoro, in mezz'ora ci hanno detto che questo governo non doveva nascere...". Davanti alle telecamere Matteo Salvini è furioso, ma l'aveva messo in conto. Ma non si accoda alla scelta del M5s di assegnare un'ulteriore escalation alla crisi istituzionale in corso. Non chiede di aprire una procedura parlamentare per mettere in stato d'accusa il presidente ...

