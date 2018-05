Salvini | perché è lui il vincitore della tornata elettorale

Perchè Di Maio e Salvini hanno sbagliato tutto - giocando al ribasso : ... la facilità con cui Sergio Mattarella ha potuto rispedirlo a casa non appena Salvini ha imposto il nome di Paolo Savona all'Economia.

Governo : Salvini - italiani arrabbiati perché arbitro non ha fatto arbitro : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – “Sono arrabbiato e deluso, mi sento di portare la voce di tantissimi italiani arrabbiati e delusi perché l’arbitro non ha fatto l’arbitro”. Così Matteo Salvini, arrivando a Montecitorio, rispondendo alle domande dei cronisti. L'articolo Governo: Salvini, italiani arrabbiati perché arbitro non ha fatto arbitro sembra essere il primo su Meteo Web.

Salvini si è irrigidito su Savona perché vuole tornare al voto? : Non al dicastero dell'Economia che nel governo è il principale interlocutore della Commissione europea', leggiamo sul quotidiano milanese, 'Salvini per ora non ha ceduto e ieri, dopo il vertice con ...

Salvini si è irrigidito su Savona perché vuole tornare al voto? : "Se salta Paolo Savona, salta tutto" è in questi giorni il mantra di Matteo Salvini. Il numero uno del Carroccio intenderebbe portare fino all'estremo lo scontro con il Quirinale, che non gradisce la nomina a ministro dell'Economia di una figura così critica nei confronti dell'impalcatura dell'unione monetaria e della Germania. Un irrigidimento che sembra condiviso (anche sui social network) ...

Vittorio Feltri - perché Matteo Salvini non ha nulla a che spartire con questo programma grillino : Immagino che anche i lettori, quanto me, non ne possano più di chiacchiere sul governo in gestazione. Mi pesa scriverne perché siamo sempre al si dice e al forse. Passano i giorni, e addirittura i ...

Alessandro Sallusti : 'Salvini sei un ostaggio - perché con Buffon...' - la proposta al leghista : Il segnale di quanto il Paese siamo messo malissimo è dato dalla rosa di nomi che circolano per la composizione del governo Lega-M5s. Lo ribadisce il direttore del Giornale Alessandro Sallusti , che ...

[L'intervista] "Tutti contro Di Maio e Salvini : vi spiego il perché. Il vincolo del 3 per cento? Solo un numero dal significato esoterico" : Questo esecutivo, scaturito dal confronto tra M5S e Lega, rappresenta tutto questo mondo composto dai lavoratori e dalla piccola impresa, un mondo devastato da tale globalizzazione selvaggia. ...

"Vi spiego perché Salvini può far saltare il tavolo" : Essendo cambiata l'offerta politica, ci sta che si mettano al tavolo per cercare una mediazione. Resta il paradosso di non avere un presidente del Consiglio però, nei fatti, non è unicum perché il ...

Perché Salvini ha aspettato 70 giorni per fare esattamente quello che chiedeva Di Maio : Dopo aver più volte ribadito di non voler rompere l'unità del centrodestra, Matteo Salvini ha finito per fare esattamente ciò che gli aveva chiesto Luigi Di Maio: sedersi al tavolo delle trattative per la formazione del nuovo governo senza Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni. E ora rischia di pentirsene.Continua a leggere

Governo - ecco perché Di Maio e Salvini non ce l’hanno fatta. I prossimi passi dei due leader : Ancora nessuna quadra tra M5S e Lega. Non è stata raggiunta al momento la cosiddetta intesa su programma e nome da indicare come possibile presidente del Consiglio per poter dar vita ad una maggioranza parlamentare in grado di sostenere il Governo. Per questo le rispettive delegazioni, dopo essere rimaste a colloquio allo studio alla Vetrata con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per poco più di mezz’ora, hanno chiesto ...

Aumenta il pressing di Berlusconi su Salvini perché rinunci al patto con Di Maio : Il presidente azzurro sostiene di aver avuto ragione, di aver sottolineato da tempo l'inadeguatezza politica dei grillini e in attesa delle mosse di Salvini dice di aver apprezzato il richiamo del ...

Perché Di Maio e Salvini devono concentrarsi sulla politica industriale. L'opinione di Tria : Più interessante è l'obiettivo della flat tax, che coincide con l'obiettivo di riduzione della pressione fiscale come condizione di una politica di crescita, soprattutto se si vede questo obiettivo ...

Da ministro "bubbonico" a possibile premier : ecco perché ora Tremonti piace a Di Maio e Salvini : ... con la nascita del Blog delle Stelle da cui si diffondono i comunicati e le analisi politiche degli ex grillini, non era stato tenero con Tremonti: definendolo "bubbonico" per la sua politica ...

Perché Berlusconi è immortale e Salvini e Di Maio sono i suoi eredi : ... che si traduce nella sua candidabilità, Formiche.net ha parlato con Massimiliano Panarari , docente della Luss Guido Carli, consulente di comunicazione politica e pubblica, e specialista di scienza ...