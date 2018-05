Salvini : "Mattarella è come don Abbondio" : Matteo Salvini torna a commentare la scelta del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella che di fatto ha bocciato la lista dei ministri di Conte e ha dato l'incarico a Cottarelli. Il leader della Lega non usa giri di parole e va all'attacco del Quirinale: "Oggi poteva esserci un governo al lavoro, ma non c'è per scelta di un presidente della Repubblica che ha fatto l'arbitro ma parteggiava per una squadra, quindi chiedete a Mattarella".Poi ...

Pinelli : scontro Mattarella-Salvini dopo l'addio di Conte. A un passo da nuove elezioni : Abbiamo letto tutti che lo spread ha toccato picchi inconsueti proprio quando si è diffusa l'ipotesi di Savona all'economia. Cosa doveva fare il Presidente? Poteva avallare una scelta che avrebbe ...

Mattarella vs. Di Maio e Salvini - scontro istituzionale - e c.i.d. istituzionale - - : All'alba dell'85° giorno di trattative, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , ha esercitato le sue prerogative sollevando dubbi sulla scelta di Paolo Savona al Ministero dell'Economia. ...

La pazienza di Mattarella con Salvini e Di Maio : Tanto che Mattarella propone una collocazione alternativa per Savona dentro il governo, per esempio alle Finanze, spacchettando il maxiministero dell'Economia, o anche in un altro dicastero. Al ...

Governo - Salvini : 'Grazie a Mattarella il Pd torna al governo' : Sulla scelta di Savona all'economia piuttosto che Giorgetti, Salvini ha spiegato che "Savona era il meglio non leghista, non grillino, che ci avrebbe garantito grandi risultati in Europa, nessun ...

Governo - Mattarella ha letto il bluff di Salvini e Di Maio. Ma il suo è un calcolo rischiosissimo : Quanto è facile fare i pronostici, certe volte. Hanno detto di no. Lo hanno detto per bocca del capo dello Stato ma – come ha ammesso lui stesso – sono stati i mercati i veri poteri forti che oggi plasticamente si ergono contro il verdetto di un voto popolare. Esattamente come accadde in Grecia, questa volta senza (per ora) neppure il bisogno di chiudere i bancomat e gettare il paese nella mendicità. Ma accadrà, inevitabilmente. ...

Mattarella affida l'incarico a Cottarelli Diretta Salvini : «Se Berlusconi lo vota addio alleanza» : Ieri è saltato il governo M5S-Lega dopo il veto di Mattarella sull'incarico di ministro dell'Economia a Paolo Savona. Il leader della Lega, Matteo Salvini , intanto avverte Silvio Berlusconi : se lo ...

Governo - Mattarella incarica Cottarelli. Aut aut di Salvini a Berlusconi. Banche a picco in Borsa - spread oltre 230 : L’ex commissario alla spending review ha ricevuto dal capo dello Stato l’incarico di formare un Governo dopo la rinuncia di Giuseppe Conte. Cautela del leader leghista sull’ipotesi di un’alleanza elettorale con il M5S: «Vedremo, valuteremo sui progetti». E lancia l’idea di una legge elettorale in Parlamento targata M5S-Lega. Borsa in rosso, sale lo spread ...

Governo - Mattarella incarica Cottarelli. Aut aut di Salvini a Berlusconi. Banche a picco in Borsa - spread oltre 220 : L’ex commissario alla spending review ha ricevuto dal capo dello Stato l’incarico di formare un Governo dopo la rinuncia di Giuseppe Conte. Cautela del leader leghista sull’ipotesi di un’alleanza elettorale con il M5S: «Vedremo, valuteremo sui progetti». E lancia l’idea di una legge elettorale in Parlamento targata M5S-Lega. Borsa in rosso, sale lo spread ...

[Il punto] Mattarella con Cottarelli offre al M5s una ciambella di salvataggio per sottrarsi all'abbraccio mortale con Salvini : Ha mostrato più amarezza che rabbia dando una lezione di stile e maturità politica a Di Maio e Di Battista che incredibilmente è tornato alla ribalta rinviando a data futura il suo viaggio di ...

Impeachment Mattarella - Bonaccini : 'Pd batta un colpo'. Salvini? 'Ha cercato un pretesto per votare' : Salvini? 'Ha cercato un pretesto per votare' 'Mattarella è un gentiluomo, mi pare una cosa fuori dal mondo da contrastare in maniera determinata' Corea del Nord, Seul garantisce per Kim: summit con ...