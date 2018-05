Salvini | ' Futuro del Centrodestra? Chiedete a Berlusconi'

Cottarelli : "Tempi stretti per la squadra di governo" Salvini : il futuro centrodestra? Chiedete a BerlusconiDi Maio : sabato a Roma col tricolore - il voto conta : Il leader M5s rilancia sull'impeachment al Presidente, il leghista cauto sul futuro della coalizione.

Meloni - affondo su Salvini : "Non escludo in futuro di chiamarlo 'traditore'" : Doppio affondo da parte di Giorgia Meloni all'alleato Matteo Salvini. Dopo aver chiuso alla possibilità di vedere Fratelli d'Italia nella maggioranza di governo giallo-verde, ora si spinge più in là arrivando a "non escludere" di poter considerare il leader del Caroccio un "traditore".Ecco. Traditore. Parola che ricorre da qualche giorno (ieri Berlusconi ha risposto "no" a chi gli chiedeva se Salvini andava considerato tale") e che oggi ha fatto ...

Governo - indicato il nome del futuro premier da Di Maio e Salvini : I leader del M5s e della Lega a colloquio con il presidente della Repubblica per la formazione del nuovo Governo.

Colloquio tra Salvini e Di Maio : “Abbiamo chiuso sul futuro premier e sulla squadra di governo” : Luigi Di Maio e Matteo Salvini hanno avuto un lungo Colloquio questa mattina terminato, secondo quanto riferisce l’Agi, verso le 13. Ancora una volta al centro dell’incontro ci sono i nomi del futuro premier e dei componenti della squadra di governo. ...

MATTARELLA A GENOVA - “GASLINI EMOZIONANTE”/ Tempo a Di Maio-Salvini : Toti “non ipotechi futuro Paese” : MATTARELLA a GENOVA per Gaslini e Itl: lascia Tempo a Di Maio e Salvini, resta lo stallo del Governo. Sapelli, "ha fatto veto su di me. Il Presidente vuole solo il Governo tecnico"(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 13:10:00 GMT)

GOVERNO - ULTIME NOTIZIE LEGA-M5S/ Live - Di Maio - Salvini e il futuro Premier : "Senza intesa si torna al voto' : Trattative di GOVERNO M5s-Lega: ULTIME NOTIZIE, domani terzo vertice a Milano tra Di Maio e Salvini. Incontro con Meloni, mentre Berlusconi..

Il futuro ministro dell’Interno Matteo Salvini allo stadio fa pubblicità al marchio di Casa Pound : Mentre fremono le trattative per la formazione di un governo tra la Lega e il Movimento 5 stelle, Matteo Salvini va allo stadio per la finale di Coppa Italia con una giacca della marca di vestiti legata ai vertici di Casa Pound. Il ministro dell'Interno in pectore fa pubblicità a un gruppo discusso per gli episodi di violenza in cui è coinvolto e per i rapporti imbarazzanti con il clan Spada.Continua a leggere

Governo : Cancelleri - Salvini? Scelga tra futuro o stampella Berlusconi (2) : (AdnKronos) - Per il pentastellato quella di un Governo con Forza Italia è "un'ipotesi che non è mai stata presa in considerazione, è una cosa fuori da ogni logica. Se Salvini vuole continuare a fare la stampella di Berlusconi faccia pure ma a noi non interessa". Chiusa la porta a Forza Italia, semb

Salvini - voglio dare futuro a Italia : ANSA, - ROMA, 22 APR - "Oggi #pizza! Buona domenica #Amici, sto facendo di tutto per dare un futuro all'Italia. #andiamoagovernare #oggivotolega". Lo scrive su twitter Matteo Salvini. Ieri sera, ...

