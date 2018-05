Salvini e Di Maio | una storia d’amore durata 84 giorni

Governo - incontro Di Maio-Salvini : “In Parlamento maggioranza M5s-Lega. Via a commissioni per realizzare contratto” : Si sono incontrati nel day after dello stop al Governo M5s -Lega per decidere che l’alleanza tra le due forze politiche continuerà in Parlamento. Se l’esecutivo guidato da Carlo Cottarelli nasce con quasi nessuna possibilità di ottenere la fiducia alla Camera e al Senato, Luigi Di Maio e Matteo Salvini hanno spiegato di voler trasformare in proposte di legge il contratto siglato nei giorni scorsi. “Al Governo Mattarella ha ...

Governo - diretta – Mattarella affida l’incarico a Cottarelli. “Senza fiducia elezioni entro agosto”. Salvini : “La riforma elettorale è priorità”. Di Maio : “Da Mattarella atto ignobile” : Un programma di Governo per portare l’Italia al voto: senza fiducia in autunno, altrimenti a inizio 2019. L’ex commissario alla revisione della spesa Carlo Cottarelli ha ricevuto l’incarico da Sergio Mattarella per formare un esecutivo “neutrale”, i cui membri si impegneranno a non candidarsi alle elezioni. Contattato già nella tarda serata di ieri, dopo la rinuncia al mandato di Giuseppe Conte e lo stop al Governo ...

Cottarelli : "Tempi stretti per la squadra di governo" Salvini : il futuro centrodestra? Chiedete a BerlusconiDi Maio : sabato a Roma col tricolore - il voto conta : Il leader M5s rilancia sull'impeachment al Presidente, il leghista cauto sul futuro della coalizione.

Luigi Di Maio e Matteo Salvini da Barbara d'Urso/ Diretta live a Pomeriggio 5 : nasce l'alleanza tra M5S-Lega? : Luigi Di Maio e Matteo Salvini a Pomeriggio 5, Diretta live. l'alleanza tra M5S e Lega va avanti? I due leader in studio da Barbara d'Urso per svelare i loro piani(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 17:22:00 GMT)

Governo : Di Maio - visto Salvini - subito al via commissioni : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – “Lavoriamo per far partire le commissioni parlamentari e iniziare a realizzare il contratto di Governo dal Parlamento. Finché non si va al voto il Parlamento ha un’unica maggioranza, M5S-Lega, e un contratto di Governo da realizzare”. Lo ha detto Luigi Di Maio ai cronisti alla Camera dopo l’incontro con Matteo Salvini. L'articolo Governo: Di Maio, visto Salvini, subito al via commissioni ...

Incontro Di Maio-Salvini : Roma, 28 mag. , AdnKronos, - A quanto apprende l'Adnkronos, è in corso un vertice tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. SCENARI FUTURI - Potrebbe cadere un altro grande tabù del pianeta M5S dopo il ...

Cottarelli : "Tempi stretti per la squadra di governo" Salvini : il futuro centrodestra? Chiedete a BerlusconiDi Maio : sabato a Roma col tricolore - il voto conta : Il leader M5s rilancia sull'impeachment al Presidente, il leghista cauto sul futuro della coalizione.

Mattarella vs. Di Maio e Salvini - scontro istituzionale - e c.i.d. istituzionale - - : All'alba dell'85° giorno di trattative, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , ha esercitato le sue prerogative sollevando dubbi sulla scelta di Paolo Savona al Ministero dell'Economia. ...

La pazienza di Mattarella con Salvini e Di Maio : Tanto che Mattarella propone una collocazione alternativa per Savona dentro il governo, per esempio alle Finanze, spacchettando il maxiministero dell'Economia, o anche in un altro dicastero. Al ...

Perchè Di Maio e Salvini hanno sbagliato tutto - giocando al ribasso : ... la facilità con cui Sergio Mattarella ha potuto rispedirlo a casa non appena Salvini ha imposto il nome di Paolo Savona all'Economia.

Governo - Mattarella ha letto il bluff di Salvini e Di Maio. Ma il suo è un calcolo rischiosissimo : Quanto è facile fare i pronostici, certe volte. Hanno detto di no. Lo hanno detto per bocca del capo dello Stato ma – come ha ammesso lui stesso – sono stati i mercati i veri poteri forti che oggi plasticamente si ergono contro il verdetto di un voto popolare. Esattamente come accadde in Grecia, questa volta senza (per ora) neppure il bisogno di chiudere i bancomat e gettare il paese nella mendicità. Ma accadrà, inevitabilmente. ...

RETROSCENA MATTARELLA : PROPOSE GIORGETTI A LEGA-M5S/ "Veto di Di Maio e Salvini per Savona" : Salvini, RETROSCENA MATTARELLA: "Perchè non GIORGETTI?": Governo M5s-Lega, la proposta del presidente della Repubblica e il rifiuto del Carroccio, "non avrebbe avuto peso di Savona nell'Ue"(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 12:57:00 GMT)

Lucia Annunziata - il violentissimo attacco a Salvini e Di Maio : 'Bugiardi'. E' questo il titolo a caratteri cubitali che l 'huffingtonpost.it, il giornale online diretto da Lucia Annunziata , mostra a metà mattinata. Sotto, le facce di Salvini e Di Maio . '...

Di Maio si arrende : “Salvini ci ha usato per tornare al voto” : La tragedia di un Movimento si consuma tra la disperazione del fallimento e le immediate strategie di sopravvivenza. Luigi Di Maio si guarda indietro e poi avanti. Guarda a quando era lui a tracciare un percorso, a gestire i tempi e i modi delle trattative, prima che Matteo Salvini guadagnasse spazio, strappasse al grillino lo scettro del populismo...