Salvini e Di Maio | Il governo del cambiamento se lo beccheranno tra qualche

Di Maio : «Al posto di Savona fatti altri nomi». Il Colle smentisce - Salvini : «Non lo so - non c’ero» : Il leader del Movimento Cinque Stelle in un video in diretta chiama alla mobilitazione: «Abbiamo vissuto la notte più buia della democrazia, chiediamo di andare a votare il prima possibile, anche ad agosto». E Salvini annuncia: «Anche noi saremo in piazza»

Salvini vuole mangiarsi Di Maio : Salvini ha una strategia per far fuori l'avversario principale: l'alleato pentastellato Luigi Di Maio. Potrebbe essere proprio questo lo scenario che si apre, al netto delle dichiarazioni di facciata del giorno dopo. Lo strappo leghista sul nome di Savona si poteva tranquillamente evitare. Sarebbe bastato ripiegare su un nome diverso, magari restando sul campo leghista. Probabilmente a Mattarella non è piaciuto il metodo con cui si voleva ...

Cottarelli : legge di bilancio e poi elezioniDi Maio : sabato tutti in piazza a RomaSalvini : Mattarella riporta il Pd al governo : L'economista promette tempi stretti per il suo esecutivo tecnico. Da capire quale maggioranza lo sosterrà in Parlamento. Mobiltazione di Carroccio e pentastellati, divisi però sull'eventuale richiesta di impeachment.

Governo - Renzi : “Con Salvini e Di Maio dovevamo essere nella Terza Repubblica. Ci stanno riportando alla terza media” : “Savona è stato un grande alibi. Salvini si è spaventato, non voleva governare e così ha preferito tornare al voto. Per lui e Di Maio la vita è una costante diretta Facebook“. A dirlo, proprio sul social fondato da Mark Zuckerberg, è Matteo Renzi, che ha aggiunto: “Dovevano portarci nella terza Repubblica, ci stanno portando alla terza media”. L'articolo Governo, Renzi: “Con Salvini e Di Maio dovevamo essere nella ...

Mattarella dice no a Savona - Salvini e Di Maio dicono no a Mattarella : Mattarella dice no a Savona, Salvini e Di Maio dicono no a Mattarella – La lettera di Savona a Mattarella – Mattarella ha detto no a Paolo Savona ministro dell’economia, Salvini e Di Maio hanno detto a Conte di restituire il mandato a Mattarella. Mattarella ha creduto, con un’interpretazione estensiva dei suoi poteri, di poter escludere un nome dalla lista dei ministri presentata dalla maggioranza di 5stelle e leghisti. Sapeva quale ...

Lettera aperta a Di Maio e Salvini : Lettera aperta a Di Maio e Salvini – Signori vertici dei due partiti M5S-Lega, lo spettacolo è ormai giunto a conclusione. Buona la vostra interpretazione, di grande ira e disappunto, in perfetta sintonia con gran parte dei rispettivi elettorati e di molti degli italiani. Ma ora che la recita è finita esaminiamo, con freddezza e lucidità, l’accaduto. Non abbiamo visto di buon occhio, il forzoso incontro di Salvini con Berlusconi, ...

Di Maio e Salvini da Barbara d'Urso : <br>"Mattarella ha bocciato l'idea - non il ministro" : Luigi Di Maio e Matteo Salvini, persa l'opportunità di andare al governo, stanno invadendo giornali e tv con le loro dichiarazioni contro il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e i "poteri forti" dell'Europa. Oggi sono stati ospiti di Barbara d'Urso a "Pomeriggio Cinque", uno dopo l'altro a distanza di pochissimi minuti. Prima è toccato al leader del MoVimento 5 Stelle, poi a quello della Lega, ma i contenuti sono stati gli stessi ...

Di Maio in tv : no a un governo in provetta |Il Colle a M5s : mai arrivati nomi diversi da Savona |Salvini : con Cottarelli torna il Pd al governo : Di Maio a "Pomeriggio 5" ricostruisce la fine del tentativo Conte: "Al Colle abbiamo fatto arrivare altri nomi come Bagnai e Siri per il ministero dell'Economia ma nessuno ci ha ascoltato".