Salvini | Data voto o ci vediamo a RomaCentrodestra? Non so se tornerà

Salvini : "Subito la data del votoOppure ci vediamo a Roma""Centrodestra? Non so se tornerà" : "La partita è tra l'Italia e chi vuole il suo bene e chi ha svenduto l'Italia e gli italiani. Aspettiamo la data delle lezioni, vediamo se domani verrà data, per dignità, una data delle elezioni. Altrimenti ci vediamo a Roma. Non si molla di un millimetro". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, durante una diretta su Facebook nella notte. Segui su affaritaliani.it