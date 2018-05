Salvini | “Ci hanno fermato una volta | non lo rifaranno Al voto con il centrodestra? Non

fanpage

(Di lunedì 28 maggio 2018) Matteomette in discussione l'alleanza con ilcostituito da Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia: "A me interessano i programmi. Io faccio parte di una coalizione, però per fare quello che abbiamo scritto nel programma occorrono dei soldi e questi soldi li hai soltanto se cambi le regole europee. Se non cambi le regole, difficilmente le tasse possiamo abbassarle e abolire la Fornero. Allora la domanda è: Forza Italia darebbe una mano, oppure no? Perché fino a ieri dicevano 'viva l'Europa'. Questo non significa che dobbiamo uscire dall'Euro, ma deve essere disponibile a rivedere i trattati". .