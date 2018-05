Salva il bambino sospeso nel vuoto | Macron gli dà la cittadinanza

Parigi - cittadinanza onoraria al migrante-eroe : si era arrampicato al quarto piano per Salvare un bambino : Un 22enne originario del Mali, clandestino in Francia, stava camminando per strada quando ha visto un bimbo di 4 anni sospeso nel vuoto aggrappato ad un balcone

Parigi - sul palazzo come Spiderman : si arrampica fino al quarto piano per Salvare il bambino che penzola nel vuoto : Una scena da film a Parigi, dove un migrante ha letteralmente scalato un palazzo del 18mo arrondissement inh pochi secondi, per salvare un bambino che penzolava dal balcone. Il ragazzo si chiama Mamoudou Gassama, ha 22 anni ed è originario del Mali. Appena ha visto il bambino in pericolo si è arrampicato piano dopo piano, fino ad arrivare al quarto, ha afferrato il piccolo e l’ha portato in salvo. L’impresa è stata filmata dalle ...

Il video dell’uomo che si è arrampicato al quarto piano di un palazzo di Parigi per Salvare un bambino : È un 22enne immigrato del Mali e per il suo gesto di eroismo è stato lodato anche dal presidente francese Macron The post Il video dell’uomo che si è arrampicato al quarto piano di un palazzo di Parigi per salvare un bambino appeared first on Il Post.

Ragazzino Salva sorella portandola in braccio dalla Croce Rossa/ La storia di un bambino eroe di 11 anni : Ragazzino salva sorella portandola in braccio dalla Croce Rossa, la storia di un bambino eroe di 11 anni. E' successo a Sanremo nella notte fra mercoledì e giovedì(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 21:13:00 GMT)

Ictus a 6 anni / Bambino Salvato all'Ospedale Regina Margherita di Torino con un intervento mini-invasivo : Ictus a 6 anni, Bambino salvato all'Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino con l'applicazione di uno stent all'interno del cervello grazie a un intervento mini-invasivo.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 17:42:00 GMT)

Francia - bambino di 5 anni chiama il 118 e Salva il padre in coma diabetico : Un bimbo dal sangue freddo quello che, al telefono con medici e gendarmi, è riuscito a guidare l’ambulanza fino a casa e a salvare la vita al suo papà. I fatti a Glos-la-Ferriere, in Normandia. L'uomo. 44enne, era entrato in coma diabetico. I genitori sono separati.Continua a leggere

Francia - bambino di 5 anni chiama il 118 e Salva il padre in coma diabetico : Francia, bambino di 5 anni chiama il 118 e salva il padre in coma diabetico Un bimbo dal sangue freddo quello che, al telefono con medici e gendarmi, è riuscito a guidare l’ambulanza fino a casa e a salvare la vita al suo papà. I fatti a Glos-la-Ferriere, in Normandia. L’uomo. 44enne, era entrato in […] L'articolo Francia, bambino di 5 anni chiama il 118 e salva il padre in coma diabetico proviene da NewsGo.

Nel Lazio attivi 93 clan mafiosi; Bambino Gesu' - mini-cuore artificiale Salva vita a bimba di 3 anni; A Fiumicino Plaza Premium lounge : 'Ringrazio l'equipe dell'Ospedale Bambino Gesu' che ha portato a termine un intervento quasi unico al mondo- ha detto l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato- E' la dimostrazione del ...

ROMA - CUORE ARTIFICIALE SalvaVITA/ Salvata una bimba al Bambino Gesù grazie a un'autorizzazione straordinaria : Il CUORE ARTIFICIALE SALVAVITA è uno strumento di innovazione che tiene in vita una bambina di tre anni ricoverata al Bambin Gesù. L'intervento è stato positivo: è il secondo caso al mondo.(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 14:59:00 GMT)