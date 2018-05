Salute | per donne infartuate rischio morte doppio rispetto a uomini

Salute in piazza - tanta gente per la prevenzione : "L'iniziativa ha lo scopo di avvicinare i cittadini al mondo della sanità " ha affermato Sandra Capuzzi , assessore alle Politiche Sociali del Comune di Pisa e presidente della Società della Salute ...

Migliora la Salute di Lady Gaga - dopo il tour interrotto per la fibromialgia il ritorno in studio e dal vivo (video) : La salute di Lady Gaga le ha impedito di portare a termine la tranche europea del Joanne World tour, ma dopo qualche mese la popstar è finalmente tornata al lavoro. Lady Gaga continua a combattere con la fibromialgia di cui è affetta e che le ha procurato dolori lancinanti rendendole impossibile esibirsi nelle restanti date del suo tour 3 mesi fa, ma sta sensibilmente meglio rispetto a quando ha dovuto rinunciare agli ultimi 10 concerti ...

Salute : da Philp Morris International un dispositivo per ridurre i danni del fumo : Il fumo, oltre ai danni alla Salute, negli anni produce anche danni estetici. Partendo dal mero cattivo odore, ci sono altri segnali ben visibili dei danni prodotti dal fumo, come la perdita della lucentezza della pelle o l’ingiallimento di dita e denti, che possono penalizzare l’estetica di una persona. In Italia il fumo interessa più di 11 milioni di persone, poco meno la metà delle quali donne, che pur coscienti di queste problematiche il più ...

Salute : chiuse per insetti sale operatorie di un ospedale nel Pavese : Le sale operatore dell’ospedale di Stradella (Pavia) sono state chiuse per consentire un intervento di disinfestazione, dopo che all’interno è stata registrata la presenza di alcuni insetti. A darne notizia è il quotidiano “La Provincia pavese”. Nel blocco operatorio dell’ospedale, gestito dall’Asst di Pavia, sono stati trovati blatte e altri insetti che, probabilmente, sono entrati dal controsoffitto e ...

Le nanoparticelle per la medicina spaziale - per la Salute degli astronauti del futuro : Questo post è a cura di Gianni Ciofani, responsabile Smart Bio-Interfaces Lab, IITLo studio delle reazioni del corpo umano nei viaggi nello spazio rappresenta un'opportunità eccezionale per noi scienziati, in quanto consentono da un lato di rispondere a domande biologiche di difficile investigazione sulla terra, dall'altra di aprire una nuova strada per l'osservazione e cura di patologie sconosciute: la "medicina spaziale".Negli ...

Salute : entro il 2045 nel mondo ci sarà una persona su 4 obesa : Se il tasso di obesità continuerà ad aumentare al ritmo attuale, entro il 2045 una persona su quattro (22%) della popolazione mondiale sarà obesa e una su 8 (14%) soffrirà di diabete di tipo 2. I dati, non certo ottimistici – basti pensare che l’anno scorso le percentuali erano del 14% di obesi e 9% di diabetici – arrivano dal congresso europeo sull’obesità, in corso a Vienna. “Queste cifre sottolineano la sfida ...

Salute - la dieta mediterranea personalizzata nei bambini : Napoli, , askanews, - Italia e Israele insieme per analizzare la dieta mediterranea personalizzata nei bambini. E' questo l'obiettivo dello studio Caprii , Children Alimentary Research Italy Israel, , ...

Salute - il segreto per non ingrassare? "La dieta su misura" : Napoli , askanews, - E' possibile gustare un gelato e non ingrassare o scegliere di mangiare solo verdure e non vedere benefici sulla bilancia? Secondo Eran Segal ed Eran Elinav, ricercatori dell'...

“Il 100% delle malattie è dovuto alla cattiva alimentazione” : ecco la regola “0-5-20” per mantenersi in Salute : “Quante malattie sono dovute alla cattiva alimentazione? Ormai possiamo dire il 100%. E, viceversa, tutte le patologie possono essere curate attraverso il cibo che, in molti casi, può anche aiutare a ridurre le terapie farmacologiche, con un ingente risparmio per il sistema sanitario pubblico“: lo ha dichiarato Andrea Lenzi, professore ordinario di Endocrinologia, Sapienza Università di Roma, oggi a Roma a margine della presentazione ...

Shaken Baby Syndrome : 10 cose che ogni genitore dovrebbe sapere per preservare la Salute del proprio bambino : Un fenomeno poco noto ai genitori e spesso sottovalutato anche dai pediatri: è la “Shaken Baby Syndrome” (SBS), ovvero “Sindrome del bambino scosso”, anche conosciuta come “Trauma cranico abusivo” (AHT). Si tratta delle conseguenze di una forma di maltrattamento che può avere conseguenze drammatiche e la cui reale incidenza nel nostro Paese è difficile da stimare, non solo per la complessità della diagnosi, ma anche perché molte vittime non ...

La bicicletta come cura anti età : 5 consigli per pedalare in Salute : pedalare può mettere un freno alla corsa degli anni, regalando agli over 75 un’età psicofisica non corrispondente a quella anagrafica. Ma quali sono le regole d’oro da tenere a mente per praticare...

Vulcano Kilauea - flussi di lava - gas tossici e pioggia di cenere : Salute in pericolo alle Hawaii [GALLERY] : 1/23 Credit: USGS ...

Salute - ENEA destina 5 per mille a robotica per bambini affetti da autismo : Teleborsa, - ENEA ha scelto di destinare il 5 per mille delle dichiarazioni dei redditi di quest'anno allo sviluppo dell'intelligenza artificiale del robot NAO, un piccolo umanoide alto 60 cm che sarà ...

Salute - ENEA destina 5 per mille a robotica per bambini affetti da autismo : ENEA ha scelto di destinare il 5 per mille delle dichiarazioni dei redditi di quest'anno allo sviluppo dell'intelligenza artificiale del robot NAO, un piccolo umanoide alto 60 cm che sarà utilizzato ...