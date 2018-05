Salute | nessun collegamento tra il vaccino quadrivalente contro il Papilloma Virus e

meteoweb.eu

(Di lunedì 28 maggio 2018) IlUmano (HPV) è la malattia sessualmente trasmissibile più comune in tutto il mondo e colpisce il 50-75% delle persone sessualmente attive. Ilil(HPV4) è efficace nel proteggereil 90% dei ceppi che causano tumori della cervice e dell’ano. Nonostante molti studi abbiano dimostrato la sicurezza del, resistono ancora preoccupazioni su un possibilea diverse malattie autoimmuni. “Nonostante l’efficacia dimostrata in contesti reali, continuano a persistere preoccupazioni riguardo alla sicurezza delHPV4. Alla luce di queste preoccupazioni, abbiamo voluto studiare ilHPV4 da quando è stato offerto gratuitamente a tutte le bambine dell’Ontario”, ha spiegato il Dott. Jeffrey Kwong, autore di un nuovo studio e scienziato dell’Institute for Clinical Evaluative Sciences (ICES). Per ...