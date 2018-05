Salta tutto | si va verso il voto con Cottarelli traghettatore

E' Saltato tutto : "Ho condiviso e accettato tutte le proposte per i ministri" presentate da Giuseppe Conte, precisa il Capo dello Stato "tranne quella del ministro per l'Economia", la cui designazione "costituisce ...

Matteo Salvini - il veto di Mattarella che ha fatto Saltare tutto : 'Io non chino la testa' : Fino all'ultimo colloquio di questo pomeriggio con Matteo Salvini , Sergio Mattarella ha confermato il veto sul nome di Paolo Savona come ministro dell'Economia. Una posizione che ha fatto letteralmente saltare i nervi al leader leghista che, dal comizio a Terni per le amministrative, ha denunciato: 'Mi sto convincendo che non siamo un paese libero. ...

Governo - Conte ha rimesso il mandato : è Saltato tutto : Si è arenata la trattativa per il "Governo del cambiamento", in questo 85esimo giorno di crisi, la più lunga nella storia della Repubblica. Il...

Salvini : «Se Salta tutto la frattura è con italiani. Stasera la nostra lista a Conte» : «Passi indietro la Lega ne ha già fatti abbastanza: abbiamo già fatto tutto quello che potevamo fare». non ne faccio una questione di nomi e cognomi ma di rispetto del voto degli italiani»

Il Salvini 'arrabbiato' è pronto a far Saltare tutto per Savona : Mandare Savona a fare il consigliere economico di Palazzo Chigi e gratificare la Lega inserendo nella casella dell'Economia il solito Giancarlo Giorgetti, vero uomo jolly della compagine leghista. Il ...