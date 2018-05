Salah non salterà i Mondiali

Video/ Real Madrid-Liverpool (3-1) - Klopp : “Infortunio Salah? Non mi piace”. Highlights gol (Finale Champions) : Video Real Madrid Liverpool (risultato finale 3-1): Highlights e gol della partita, finale della Uefa Champions League 2017-2018. Terzo titolo consecutivo e storia per i Blancos(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 15:31:00 GMT)

Salah - il caso Ramadan. Il fisioterapista : "Oggi e domani non lo farà" : A digiuno fino a 30' dall'inizio della finale di Champions di Kiev. A digiuno fino a 30' dall'inizio della partita più importante della sua carriera. Ma forse così non è, forse Mohammed Salah qualcosa,...

Liverpool - Salah interrompe il Ramadan : non digiunerà per la finale di Champions con il Real Madrid : Il digiuno e lo sport Ma il digiuno può influire Realmente sulle prestazione sportive degli atleti? Secondo il calciatore del Leganés El Zhar, il digiuno lo aiuta: "Gioco meglio durante il Ramadan - ...

Liverpool - Salah non salterà il Ramadan ma promette una grande finale : ... stella del Liverpool di fede musulmana, che dal 16 maggio sta osservando la pratica di astensione da cibo, alcol e sesso durante il giorno, prevista dalla più importante ricorrenza del mondo ...

“Salah capocannoniere? Mi spoglio” - Jules Breach pronta a mantenere la promessa? [FOTO] : 1/16 Foto Instagram ...

Cristiano Ronaldo-Salah - in palio non solo la finale Champions : Real Madrid-Liverpool vale il Pallone d’Oro : Si sono concluse le semifinali valide per la Champions League, qualificazione con il brivido per il Real Madrid che dopo l’1-2 dell’andata rischia più del previsto in casa contro il Bayern Monaco, 2-2 il risultato finale che permette alla squadra di Zidane di raggiungere Kiev, un altro risultato incredibile per i Blancos che vola in finale per la terza volta consecutiva e proverà ad alzare nuovamente il trofeo. Brividi anche per il ...

Liverpool - Salah non era la prima scelta : Klopp voleva un altro tedesco : Dopo l'ennesima prestazione da fenomeno nella semifinale di andata di Champions League contro la "sua" Roma, chi avrebbe detto che in realtà Momo Salah non era stata la prima scelta del mercato estivo ...

Salah - la prima all'Olimpico. Intanto litiga con la Federazione egiziana. Non vola in Russia? : Il Liverpool lo raffigura "dentro" lo Stadio Olimpico per il countdown alla partitissima di Champions League di mercoledì 2 maggio. Un ritorno, quello dell'Egiziano dei Reds, protagonista di una ...

Roma-Liverpool - Carragher : 'Salah ce l'hanno regalato. Rimonta? Non siamo il Barcellona...' : A proposito di Salah: oggi forse è uno dei migliori giocatori al mondo. Se lo aspettava quando l'ha visto arrivare in estate proprio dalla squadra giallorossa? 'È stato un grande acquisto, ...

Mourinho : “la decisione di cedere Salah non fu mia ma del Chelsea” : “E’ un’ingiustizia, non ho ceduto Salah, l’ho comprato dal Basilea”. Torna così sulla cessione dell’attaccante egiziano Mohamed Salah, punta di diamante oggi del Liverpool, quando allenava il Chelsea il tecnico José Mourinho ai microfoni di Espn. “Arrivò a Londra che era un ragazzo (nel 2014 ndr), fisicamente non era pronto, mentalmente non era pronto e tutto fu difficile per lui. Bene, il Chelsea decise ...

Mourinho : 'Non decisi io di vendere Salah' : 'E' un'ingiustizia, non ho ceduto Salah, l'ho comprato dal Basilea'. Torna così sulla cessione dell'attaccante egiziano Mohamed Salah, punta di diamante oggi del Liverpool, quando allenava il Chelsea ...

Salah conosce il dolore del non vincere - quasi - mai - ma la Roma non è morta... : Un mondo sconosciuto da scoprire ogni volta. E ogni volta bello da lasciare stupiti, vivendo l'illusione di aver compreso la felicità, anche solo per un istante. E il gol, secondo me, va celebrato ...

Liverpool-Roma 5-2 - l’ex Salah fa doppietta e non esulta Reazione giallorossa nel finale : Ad Anfield l’egiziano scatenato con due reti e due assist, Firmino e Mané completano la cinquina che ipoteca la finale, I gialorossi reagiscono nel finale con Dzeko e Perotti

Salah - gol pazzesco. E l'ex Roma non esulta : L'egiziano si inventa una giocata incredibile per l'1-0 del Liverpool. Poi trova anche il raddoppio. E ancora nessuna festa