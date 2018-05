Russia e Cina vicine a neutralizzare la tecnologia stealth dei caccia USA

Nucleare - l'Iran si allea con Cina e Russia per rafforzare l'accordo : Il presidente iraniano Hassan Rouhani volerà in Cina il prossimo giugno per partecipare a un summit internazionale alla presenza delle sue controparti cinesi e russe, in piena maratona diplomatica per ...

Panini sbarca in Cina con l'app sui Mondiali di Russia 2018 : Oltre a FIFA World Cup, il Gruppo Panini ha instaurato partnership con diversi licenzianti nel mondo dello sport e dell' intrattenimento come NBA, NFL, UEFA, Marvel, DC Comics, ecc. Tencent è la ...

Germania in trattativa con Russia e Cina per l'accordo nucleare iraniano - : "Stiamo negoziando con la Russia, siamo in trattative con la Cina, ovviamente, è in questione questo accordo. Ma trovo sbagliato… unirsi contro gli USA con la Russia e la Cina. Gli USA ...

Export : Ice- Prometeia - tornare in Russia - conquistare la Cina : Padova, 10 mag. (AdnKronos) – Ripartono i Mercati Emergenti e cresce il Nord America, con tre linee di indirizzo strategiche per il Veneto: tornare in Russia, conquistare quote in Cina e consolidare la presenza negli Usa. Il 15° Rapporto Prometeia e il focus sul Veneto presentato oggi a Padova da Prometeia e ICE Agenzia, in occasione del Convegno Seles, con la partecipazione di Sace Simest e Università Ca’ Foscari di Venezia, indica ...

Export : Ice- Prometeia - tornare in Russia - conquistare la Cina (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – In questo contesto il protezionismo, ricordano i relatori, rimane un ostacolo: oltre 5500 gli interventi sugli scambi di merci dal 2010. Nonostante questo, la crescita continua, ma emerge, ancora una volta, la necessità per le imprese di affidarsi a partner capaci di accompagnarle con professionalità verso mercati complessi e in grado di registrare performance rilevanti. Quali aree di maggior sviluppo? I ...

Export : Ice- Prometeia - tornare in Russia - conquistare la Cina (3) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – L’area ‘matura” Nord America, Oceania e Israele: si stima un aumento delle importazioni del 9,2%, grazie soprattutto alla performance degli Stati Uniti. Tra tali mercati, gli Stati Uniti continueranno a guidare la graduatoria dei paesi più dinamici: le importazioni del paese hanno riportato un aumento del 9,8%, il più intenso, dopo quello di Taiwan, tra tutte le economie mature. I ...

Export : Ice- Prometeia - tornare in Russia - conquistare la Cina (4) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Ma, non si possono non indicare i fattori di rischio latenti degli attuali scenari geopolitici, è stato ricordato al convegno di Padova. Riguardano paesi lontani come la Corea del Nord, paesi familiari come la Spagna, paesi che le imprese italiane hanno imparato a conoscere (Arabia Saudita) o ben conoscevano in passato (Iran). L’impatto sull’evoluzione futura degli scambi mondiali andrebbe ben ...

