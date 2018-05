Rugby – Susanna Vecchi nuovo membro del consiglio Mondiale

sportfair

(Di lunedì 28 maggio 2018) World: la Fir nominadelLa Federazione Italianasarà rappresentata all’interno deldi World– l’organo di governo internazionale del– daa partire dalla prossima riunione del 2018. La sig.ra, già Consigliere Federale in quota Società nel precedente mandato 2012/16 e indicata dall’attuale organo di governo nel Board diEurope, siederà all’interno del consesso internazionale insieme al Presidente FIR Alfredo Gavazzi e al Vice-Presidente Vicario Avv. Nino Saccà: lo ha deciso ilFIR riunito venerdì 25 maggio a Roma per la terza riunione annuale. Il Presidente federale, Alfredo Gavazzi, ha dichiarato: “vanta una lunga esperienza dirigenziale all’interno del nostro movimento, ha grandi capacità e una passione profonda per il nostro sport. Siamo sicuri che saprà ...