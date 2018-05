ilfattoquotidiano

: Rugby, Siya Kolisi primo capitano nero del Sudafrica: 9 giugno in campo contro Inghilterra - fattoquotidiano : Rugby, Siya Kolisi primo capitano nero del Sudafrica: 9 giugno in campo contro Inghilterra - notiveri : Cade l’ultimo muro razziale in #Sudafrica, la nazionale di rugby avrà il suo primo capitano nero: Si tratta del 26e… - MarcoRoberti10 : RT @ansacalciosport: Rugby:Sudafrica primo capitano di colore. Cade un altro muro, ct Erasmus nomina il 26enne Siya Kolisi | #ANSA https://… -

(Di lunedì 28 maggio 2018)diventerà ildelin occasione del test-matchl’nel mese di. Lo ha annunciato l’allenatore Johan Rassie Erasmus lunedì. Il 26enne terza linea,della squadra di SuperStormers e 28 presenze con gli Springbooks in carriera, sostituisce l’infortunato Warren Whiteley.è ilgiocatorea ricoprire questo ruolo in 127 anni di storia di una delle squadre più blasonate e forti al mondo. L’atleta era già diventato ilgiocatorea capitanare ilin un test l’anno scorso ma non dall’inizio della gara. Il 9entrerà indagiocatore entrando nella storia di questo sport e del paese. L'articolodel: 9inproviene da Il Fatto Quotidiano.