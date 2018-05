Rugby | le Zebre tornano in campo per la preparazione in vista della prossima stagione

Rugby - nuovo innesto nella terza linea delle Zebre : dal Calvisano arriva Jimmy Tuivaiti : Dopo tre anni al Rugby Calvisano, Jimmy Tuivaiti si trasferisce alle Zebre compiendo un importante step della sua carriera Un altro importante innesto nella terza linea dello Zebre Rugby Club che da il benvenuto a Jimmy Tuivaiti, terza centro classe ’98 nato ad Auckland in Nuova Zelanda negli ultimi tre anni in forza al Rugby Calvisano nel massimo campionato italiano Eccellenza. Cresciuto nel club del Kumeo Rugby, Tuivaiti a 24 anni ha vinto il ...

Rugby - Daniele Rimpelli e Giosué Zilocchi tornano alla base : nella prossima stagione giocheranno con le Zebre : I due giovani classe ’97 fanno ritorno nella città ducale nella franchigia federale dopo aver concluso sabato scorso il campionato d’Eccellenza Due giovani piloni emiliani faranno ritorno a Parma nelle fila dello Zebre Rugby Club a partire dalla prossima stagione 2018/19: si tratta di Daniele Rimpelli e Giosué Zilocchi del Rugby Calvisano. Dopo aver frequentato l’Accademia Nazionale “Ivan Francescato” di Parma ed aver giocato il campionato ...

Rugby – La terza linea dello Zebre Rugby Club si rinforza con l’arrivo di Giovanni Licata : Nuovo arrivo in casa Zebre Rugby Club: acquisite le prestazioni sportive del giovane flanker Giovanni Licata, proveniente dalle Fiamme Oro Rugby La terza linea dello Zebre Rugby Club potrà contare per i prossimi tre anni sull’importante contributo di Giovanni Licata, giovane flanker proveniente dal Club delle Fiamme Oro Rugby nel massimo campionato italiano Eccellenza. Dopo l’esperienza come permit player durante la stagione 2017/18, il ...

Rugby - Pro14 2018 : Benetton-Zebre 17-22. Emozionante ultimo derby stagionale tra le franchigie italiane : Le due franchigie italiane regalano emozioni e spettacolo nell’ultimo derby stagionale, andato in scena a Monigo, valido per la 21ma ed ultima giornata del Pro14 di Rugby: le Zebre si impongono per 17-22 in casa Benetton in una sfida nella quale le due formazioni non avevano più ambizioni di classifica. Nel primo tempo dopo una fase iniziale di studio, a passare per primo in vantaggio è Treviso, che va in meta con Sgarbi al 23′, e ...

Rugby - Pro14 2018 : le formazioni ufficiali del derby tra Benetton Treviso e Zebre : Domani alle ore 18.00 a Monigo andrà in scena, per l’ultima giornata del Pro14 di Rugby, il derby tra Benetton Treviso e Zebre. Non ci sono particolari velleità per le due formazioni, in quanto i trevigiani non possono più ambire ad un piazzamento valido per la qualificazione alla prossima Champions Cup, mentre per le Zebre sarà difficile evitare l’ultimo posto nella propria conference. Oggi, come da tradizione, i due club hanno ...

Rugby - Pro14 2018 : Zebre-Ospreys 37-14. La franchigia italiana trionfa nel recupero della 17^ giornata : Ultima recita interna stagionale da incorniciare per le Zebre, che a Parma, nel recupero della 17ma giornata del Pro14 di Rugby asfaltano 37-14 i gallesi dell’Ospreys, trovando anche il bonus offensivo ed ora, nell’ultima giornata della stagione regolare del torneo, potranno tentare di abbandonare l’ultima posizione nella conference 1. Partenza a razzo dei padroni di casa, che trovano il bonus offensivo, marcando 4 mete, in ...

LE ZEBRE A PARMA - SEMIFINALI DI COPPA E SUPER Rugby : Domenica, dopo una mattinata dedicata alla sfida australo-argentina tra Brumbies e Jaguares su Sky Sport 2HD, alle 16.15 il fine settimana si conclude con i fuochi d'artificio: i parigini del Racing '...

Rugby : Zebre-Dragons a L'Aquila - 34-32 : ANSA, - L'Aquila, 14 APR - Le Zebre Rugby hanno battuto i Drahons gallesi per 34-32 , 10-26, in una partita del 20/o turno del Guinness Pro14, giocata allo stadio Fattori di L'Aquila davanti a 5.862 ...

Rugby - all'Aquila le Zebre battano i Dragoni gallesi 34-32 : quando la Celtic League sembra il Sei Nazioni : L'evento ha richiamato la grande attenzione di tutto il mondo della pallaovale nazionale: sugli spalti, accompagnato dal team manager Gino Troiani, aquilano, anche il ct degli azzurri Conor O'Shea. ...

Rugby - Pro 14 2018 : bellissima vittoria per le Zebre sui Dragons per 34-32 : Giornata a grandi tinte azzurre quella di oggi in quel di L’Aquila. Al Fattori le Zebre riescono a spuntarla per 34-32 in una sfida davvero durissima contro i Dragons per quanto riguarda, ovviamente, il Guinness Pro 14. Grandissima vittoria per i padroni di casa che, sfruttando soprattutto le performance dei giocatori azzurri, sono riusciti a far gioire il pubblico con una spettacolare rimonta. Marcello Violi trova la meta al 6′, ma ...

L'Aquila - le Zebre e i Dragoni : il grande Rugby torna al Fattori - in migliaia per la sfida ai gallesi nella coppa europea Top 14 : ... con la sua tradizione e la sua storia, si è sempre fatta portatrice, in Italia e in Europa, del vero spirito del nostro sport. Siamo felicissimi essere qui, speriamo possa esserci tanta gente'. La ...

Rugby : Zebre travolte dal Leinster : ANSA, - DUBLINO, 7 APR - Il Leinster ha battuto le Zebre per 41-6 , 12-3, in una partita della 19/a giornata del Guinness Pro14 di Rugby, giocata davanti a 8.100 spettatori. Questi i marcatori: : 13' ...

Rugby - Pro14 2018 : Leinster-Zebre 41-6. La resistenza della formazione italiana dura soltanto un tempo : Le Zebre reggono un tempo, poi il Leinster dilaga e chiude 41-6 nel match giocato a Dublino e valido per il Pro 14 di Rugby. Gli irlandesi rafforzano il primo posto nella conference 2 in attesa di Scarlets-Glasgow a soli due turni dal termine della regular season, mentre le Zebre sono sempre ultime a quota 22 punti nella conference 1. Subito avanti i padroni di casa grazie alla meta Lowe al 13′ trasformata da Byrne, poi Canna accorcia da ...

Rugby - Zebre : Maxime Mbandà operato al ginocchio - stagione praticamente finita per lui : Il flanker delle Zebre e della nazionale italiana di Rugby Maxime Mbandà è stato operato lunedì al ginocchio infortunato durante l’incontro valido per il Sei Nazioni in Galles: ne ha dato notizia soltanto oggi il sito federale, che sottolinea come i tempi di recupero siano lunghi ma ancora in via di definizione. L’atleta ha subito la ricostruzione del legamento crociato anteriore, oltre alla riparazione della rottura del legamento ...