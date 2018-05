Rugby | in Sudafrica cade un altro muro | Kolisi sarà il primo capitano nero

In Sudafrica Rugby senza tabù : un capitano nero per gli Springboks : Ora la nomina di Kolisi investe un mito globale, gli Springboks , la nazionale che nel 1995 vinse la Coppa del mondo sotto gli occhi del presidente Nelson Mandela. 28 maggio 2018

Rugby a 7 - World Series Hong Kong 2018 : tra gli uomini vincono le Fiji - il Sudafrica resta in vetta alla classifica : Nel pomeriggio italiano si è conclusa ad Hong Kong, la settima tappa delle World Series di Rugby a 7 maschile: in finale le Fiji superano il Kenya per 24-12. Al terzo posto il Sudafrica, che batte la Nuova Zelanda per 29-7. Tra le squadre eliminate ai quarti, si classifica al quinto posto l’Argentina, che supera gli USA per 14-12. Il settimo posto va a pari merito a Spagna e Scozia. Le squadre eliminate nella prima fase a gironi invece si sono ...