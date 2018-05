Royal Wedding | Mutsu | l' invitato speciale che nessuno conosceva

Royal Wedding : nella storia inglese - c’è stato un altro Duca del Sussex che sposò una donna più grande : Ma lei non venne mai accettata a corte The post Royal Wedding: nella storia inglese, c’è stato un altro Duca del Sussex che sposò una donna più grande appeared first on News Mtv Italia.

“Meghan - c’è un problema”. Royal Wedding - l’accusa è clamorosa. Una voce pensare che pensare male… : Il 19 maggio 2018 Meghan Markle ha sposato il principe Harry d’Inghilterra. Nei giorni precedenti e nei giorni a seguire non si è parlato d’altro che di quel matrimonio che è senza dubbio il matrimonio dell’anno. La Markle, dopo le nozze, ha ricevuto il titolo di Duchessa del Sussex mentre Harry è diventato il Duca del Sussex. Il titolo nobiliare è il dono che la regina ha fatto agli sposi. Subito dopo il Royal wedding, la Markle è apparsa già ...

Mutsu Potsane - l’invitato più speciale del Royal wedding : Tra i seicento selezionatissimi invitati al royal wedding, c’era anche lui: Mutsu Potsane. Oggi questo ragazzo ha 18 anni ma ne aveva solo 4 quando Harry lo ha conosciuto in Lesotho, in una casa di ricovero per orfani. Da allora tra di loro è nato un forte legame che continua anche ora e che è sfociato addirittura in un invito alle nozze del principe con Meghan Markle. LEGGI ANCHEAlexi Lubomirski, il principe che ha fotografato il royal ...

Roma - Trigoria si rifà il look per il ritiro. Finale di Champions : ironia in stile Royal Wedding : La decisione è ufficiale: prima della tournée negli Stati Uniti , partenza per San Diego il 22 luglio, , la Roma trascorrerà una decina di giorni a Trigoria in ritiro invece di trasferirsi in Trentino.

La voce dopo il Royal Wedding : "Meghan è già incinta" : Meghan Markle è già incinta? Secondo alcune indiscrezioni dei tabloid inglesi di fatto la duchessa del Sussex sarebbe già in docle attesa. La voce arriva dopo un'attenta analisi dei vestiti indossati ...

Alexi Lubomirski - il principe che ha fotografato il Royal wedding : Se a contendersi finora il titolo di «più bello del royal wedding» (sposo escluso, ovviamente) erano David Beckham e il nipote di Lady Diana, Louis Spencer, a ben guardare c’è un altro contendente: Alexi Lubomirski, colui che è stato scelto per essere il fotografo ufficiale delle nozze di Harry e Meghan e che, allo stesso tempo, non è passato inosservato tra tutti gli ...

Royal Wedding - svelato il segreto del paggetto di Meghan Markle : ecco il perché della sua buffa espressione : Il piccolo Brian Mulroney è diventato una vera e propria star. La sua apparizione al Royal Wedding in veste di paggetto di Meghan Markle, uno dei figli della sua migliore amica, ha...

Royal Wedding - svelato il segreto bomba che riguarda George e Charlotte. Ora sì che tutto torna… : Il 19 maggio 2018 è stato celebrato il matrimonio dell’anno (Chiara Ferragni e Fedez, ci dispiace: il matrimonio dell’anno non è il vostro): quello tra il principe Harry d’Inghilterra e l’attrice americana Meghan Markle. La sposa, che ha scelto un look naturalissimo quasi acqua e sapone e un vestito “liscio” senza pizzi né decori, era splendida. Harry, pure. E vabbè, ormai anche lui è andato, mettiamoci l’anima in pace. La cerimonia è stata ...

La storia dietro la migliore foto scattata al Royal wedding : Protagonista di una delle foto più divertenti del royal wedding è stato senza dubbio Brian Mulroney, uno dei paggetti di Meghan e Harry. Finalmente abbiamo scoperto che cosa ha fatto sì che il bambino di sette anni avesse quell'espressione esilarante una volta entrato nella chiesa di Saint George al Castello di Windsor. Il padre di Brian, Ben, sposato con la migliore amica di Meghan, Jessica, ha spiegato il perché ...

Royal Wedding : l’addio in lacrime tra Harry e Chelsy - la sua storica ex : Un Royal Wedding con le ex. Le nozze celebrate il 19 maggio tra Harry Windsor e Meghan Markle, che alla fine è stata accompagnata all’altare dal principe Carlo visti i problemi di salute del padre, hanno visto tra gli invitati alla cerimonia anche tre ex fidanzate del più piccolo dei figli di Lady Diana. Tra di loro spiccava Chelsy Davy, la ex storica di Harry, con cui c’è stata una relazione andata avanti per ben sette anni tra ...

George e Charlotte "corrotti" con le caramelle per comportarsi bene al Royal Wedding : La precisione e il rigore con cui avevano assolto al loro ruolo di paggetto e damigella al Royal Wedding aveva lasciato sbalorditi. Ma ora il motivo di tanta "professionalità" sembra essere chiaro. Il principe George e la principessa Charlotte e i figli della migliore amica della sposa, Jessica Mulroney, sarebbero stati "corrotti" con dolcetti e caramelle.Stando a quanto dichiarato a People da un invitato al matrimonio, a dispensare ...

Harry e Chelsy Davy - telefonata d'addio alla vigilia del Royal Wedding : Il principe Harry ha telefonato alla ex Chelsy Davy una settimana prima delle nozze: a raccontarlo un amico di famiglia della Davy è stata una delle eroine delle nozze di Harry e Meghan Markle: legata al Principe Windsor per sette anni tra alti e bassi (dal 2004 al 2010), la bionda Chelsy è stata invitata al Royal Wedding e si è stoicamente presentata nella St. George Chapel. Lo sguardo vitreo nel vuoto, le labbra mordicchiate, l'esibito ...

