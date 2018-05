Roma | tenta suicidio ma rimane conficcata gamba in inferriata Salvo

Roma - attenta al Napoli : Alisson in cima alla lista di Ancelotti : Dì la tua 0 Dì la tua 0 Il Napoli inizia a prendere vita a Londra, dove Carlo Ancelotti ha cenato con Kia Joorabchian . Come riporta Gianluca Monti su ' La Gazzetta dello Sport ', il tecnico ha rivelato al potente agente anglo-iraniano il portiere che è in cima alla lista dei suoi desideri: Alisson . Il numero uno della Roma ha letteralmente stregato Carletto. Non sarà ...

Roma - la trascina in un condominio e tenta stupro : Ha tentato di trascinare una donna di circa 40 anni in un condominio per molestarla, ma le urla della vittima hanno attirato l'attenzione dei condomini e l'aggressore, alla fine, è stato arrestato ...

Roma - senegalese tenta di stuprare una 40enne nell'androne di un palazzo : messo in fuga dagli inquilini : tentato stupro in via Batteria Nomentana a Roma. Un immigrato ha trascinato una donna con la forza nell' androne di un palazzo di via Batteria Nomentana, una perpendicolare di via Nomentana che...

Roma - senegalese tenta di stuprare una 40enne nell'androne di un palazzo : messo in fuga dagli inquilini : tentato stupro in via Batteria Nomentana a Roma. Un immigrato ha trascinato una donna con la forza nell' androne di un palazzo di via Batteria Nomentana, una perpendicolare di via Nomentana che...

Roma : tenta di prendere autobus senza ticket e picchia dipendenti Atac : Roma: I due dipendenti Atac hanno dovuto ricorrere alle cure mediche Roma – Episodio di violenza davanti alla fermata della Metro C Torrenova. Una cittadina nigeriana di 49 anni ha assalito, con calci e pungi, due dipendenti Atac. L’episodio shock è avvenuto stamane, quando la donna ha tentato di salire sull’autobus senza regolare biglietto. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della stazione di Tor Vergata intervenuti ...

Calciomercato Roma - Alisson e la tentazione Real Madrid : lo scenario : Una stagione da protagonista assoluto in Italia e in Europa e un futuro ancora tutto da decidere. Quale maglia indosserà nella prossima stagione Alisson? Il portiere brasiliano classe 1992 della Roma ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : Fabio Fognini e il “muro” Rafael Nadal. Spensieratezza e coraggio le armi per tentare l’impresa impossibile : Fabio Fognini si è finalmente preso il Foro Italico. Ci sono voluti undici lunghi anni, tante dolorose sconfitte, ma alla fine il tennista ligure è riuscito a qualificarsi per i quarti di finale degli Internazionali d’Italia per la prima volta in carriera. Un rapporto che non è mai stato semplice tra il nativo di Arma di Taggia e il torneo Romano, con il numero uno azzurro che ha spesso sentito la tensione di giocare davanti a così tanti ...

Roma - Dzeko spaventa i giallorossi : tentazione MLS sponda Los Angeles : Roma, Dzeko- Edin Dzeko spaventa la Roma dopo una stagione d’autentico protagonista. L’attaccante bosniaco, 32enne, sarebbe tentato da un clamoroso futuro in MLS sponda Los Angeles F.C. L’ex City ha più volte sottolineato il suo apprezzamento per il mondo americano, e il mercato estivo potrebbe consegnarlo alla sua nuova avventura. LA RISPOSTA DELLA Roma: PRONTO […] L'articolo Roma, Dzeko spaventa i giallorossi: ...

Micaela Biancofiore aggredita durante un tentativo di rapina a Roma : Brutta avventura la scorsa notte per la deputata di Forza Italia Michaela Biancofiore aggredita durante un tentativo di rapina in via Nazionale, al centro di Roma. La deputata, che intorno all'una stava portando il suo cane a spasso, è stata aggredita da un uomo che nel tentativo di rubarle il cellulare l'ha spinta contro il muro. Lei ha reagito e l'uomo è fuggito. Poco dopo i carabinieri dei nucleo radiomobile di Roma lo hanno ...

Roma - il suo attentato più disastroso lo ha già subìto : Una cosa è certa: il pericolo più grande per chi vive a Roma non è l’alto rischio di attentati terroristici, bensì quello – altissimo – di finire inceneriti, in pieno centro storico, dentro un autobus dell’Atac che non viene revisionato da anni, di sprofondare in una voragine che si apre all’improvviso nell’asfalto, di prendere una buca col motorino sulla strada del mare e morire sul colpo oppure di prendere un caffè nel bar ...

Raid Casamonica - gip Roma : "Ostentazione del potere"/ Video - aggredita troupe di Nemo. Calderoli : "Urge 41bis" : Raid dei Casamonica nel bar di Roma, quartiere Romanina: 4 arresti per le fristate alla disabile e le aggressioni ai baristi. aggredita troupe di giornalisti di Nemo Rai2, il Video(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 00:02:00 GMT)

CASAMONICA - DOPO RAID AL ROXY BAR AGGREDITA TROUPE DI NEMO/ Video - il gip di Roma : "Ostentazione del potere" : RAID dei CASAMONICA nel bar di Roma, quartiere Romanina: 4 arresti per le fristate alla disabile e le aggressioni ai baristi. AGGREDITA TROUPE di giornalisti di NEMO Rai2, il Video(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 19:13:00 GMT)

Raid Casamonica - il gip di Roma : “Ostentazione del potere. Dicevano di essere padroni del territorio” : “Un clan malavitoso molto pericoloso”. “Qua comannamo noi”. “Non ti scordare che questa è zona nostra”. “Ti faccio chiudere il bar”. “E allora volete la guerra”. In una parola: metodo mafioso. Le denunce di Marian e Roxana, la coppia di baristi romeni aggrediti il giorno di Pasqua dagli appartenenti dal clan Casamonica/Di Silvio, e le giustificazioni di Jonut, il testimone – anch’egli romeno – giratosi dall’altra parte mentre i ...

Roma - tentano di sfondare a martellate vetrina per rubare abiti sposa : Roma, tentano di sfondare a martellate vetrina per rubare abiti sposa È successo in via Prenestina, una delle vie principali della Capitale. I due arrestati erano già conosciuti alle forze dell’ordine e si spostavano con un'auto rubata Parole chiave: ...