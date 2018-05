Roma | Incidente moto-bus | un codice rosso

Roma : Incidente stradale a Boccea - muore centauro : Roma – Tragedia nella Capitale. Incidente mortale nella notte a Roma. Nello scontro tra un’auto e una moto a perdere la e’ stato un ragazzo di 28 anni. E’ accaduto alle 00.30, in zona Boccea, in via Casale di San Pio V. Sono intervenuti sul posto i gruppi Aurelio, Monteverde e Monte Mario della Polizia di Roma Capitale. La salma e’ stata trasportata al Policlinico Gemelli. Naturalmente, come molto spesso accade in ...

INCIDENTE STRADALE A Roma/ Morto motociclista 31enne in Galleria Giovanni XXIII : grave 16enne a Bologna : ROMA, INCIDENTE STRADALE in Galleria Giovanni XIII: 31enne Morto sul colpo dopo impatto con carreggiata. A Bologna, 16enne sbalzato da scooter: è grave ricoverato in ospedale(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 14:28:00 GMT)

Roma - auto prende fuoco sul Gra : traffico paralizzato anche per altro incidente : Momenti di paura su Gra. Un'auto ha preso fuoco in mezzo alla strada: l'automobilista è salvo per miracolo. traffico in tilt anche per un altro incidente. 'Sul Grande Raccordo Anulare disagi sull'...

Incidente Roma - auto contro un muro : morto 19enne/ Velletri - gravissima la fidanzatina di 16 anni : Un ragazzo di 19 anni è morto mentre la fidanzata di 16 anni si trova in condizioni gravissime in ospedale, dopo che la vettura guidata dal giovane si è schiantata ieri notte contro un muro(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 13:03:00 GMT)

Roma : Incidente con lo scooter - muore 40enne : Roma – Tragedia nella Capitale, dove si registra un’altra vittima della strada. L’Incidente mortale è avvenuto questa mattina in via Tuscolana. Nella fatttispecie si è trattato di uno scontro tra uno scooter e un autocarro. A perdere la vita è stato un uomo di 40 anni che era al volante del motociclo. È intervenuta sul posto la Polizia di Roma Capitale. Naturalmente, come spesso accade in queste situazioni, con il passare del ...

Roma. Incidente in via di Lunghezzina morto Andrea Giusti : Un centauro romano di 48 anni è morto nell’impatto tra due auto e una moto avvenuto in via di Lunghezzina,

Roma : Incidente tra auto e moto - morto il centauro : Roma – Non ce l’ha fatta. È morto il 48enne che ieri pomeriggio a Roma, alla guida di una moto, e’ rimasto coinvolto in un Incidente stradale con due auto in via di Lunghezzina all’altezza dello svincolo della A24. I conducenti delle due auto sono stati medicati in codice verde al Policlinico di Tor Vergata. La dinamica dell’accaduto e’ al vaglio del gruppo Torri della Polizia locale ...

Roma : Incidente frontale a Via Braccianese - un codice rosso : Roma – Scontro frontale sulla via Braccianense. E’ avvenuto ieri sera alle 20.10. Il bilancio è di un codice rosso e cinque codici gialli. Coinvolte nell’Incidente due auto. Ad avere la peggio tra i passeggeri e’ stata una donna, ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Bracciano. Tra i feriti in codice giallo anche un bambino di 6 anni. Al vaglio la dinamica dell’accaduto. È intervenuta per i rilievi la ...

VIDEO Che incidente in partenza al GP di Spagna! Romain Grosjean centra Gasly e Hulkenberg : Un brutto incidente ha caratterizzato il via del GP di Spagna 2018, quinta tappa del Mondiale F1. Romain Grosjean, infatti, ha commesso un micidiale testacoda nelle prime curve, è rientrato in pista ed è stato centrato dagli incolpevoli Gasly e Hulkenberg. La manovra del francese è stata completamente errata, doveva lasciare scorrere la vettura e invece ha dato gas ritornando in pista a fionda e provocando così un grande incidente. Di seguito il ...

Incidente - cade un albero : sospesa la linea ferroviaria Roma-Lido : Un grosso albero è caduto sulla linea ferroviaria Roma-Lido all’ altezza di via Adolfo Gregoretti. Lo riferiscono i vigili del fuoco, sul posto con tre squadre, aggiungendo che e’ momentaneamente sospesa la circolazione ferroviaria. E nel pomeriggio un grosso ramo e’ caduto su un’auto in sosta in viale dell’Università. Non ci sono feriti. Sul posto i carabinieri. L'articolo Incidente, cade un albero: sospesa la ...

Elena Aubry - morta in un incidente a Roma. La Procura indaga per omicidio colposo. "Mai spesi i 4 milioni destinati alla manutenzione" : La Procura indaga per omicidio colposo in relazione alla morte di Elena Aubry, 26 anni, deceduta ieri su via Ostiense dopo che la sua moto è andata a sbattere contro un guard rail, in un tratto di strada dove ci sono vari avvallamenti per le radici degli alberi. Il pm Laura Condemi ha affidato la delega al medico legale per effettuare l'autopsia.Il fascicolo è contro ignoti e chi indaga esclude che a causare l'incidente siano stati ...

Roma : incidente mortale ad Ostia. Auto contro palo : Roma – Una donna di 41 anni ha perso la vita questa notte ad Ostia, a seguito di un incidente stradale. Intorno alle 2, la macchina su cui viaggiava la 41enne si è schiantata contro un palo. Il tutto in via Agostino Chigi, altezza di via Quirino Giglioli. La vittima si trovava sul lato passeggero, mentre alla guida c’era un uomo di 25 anni trasportato in codice giallo all’ospedale Grassi di Ostia. A bordo dell’Auto altre ...