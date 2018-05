Roma | emergenza voragini | mappati 32 km di gallerie sotterranee

Più indifferenziata e pochi impianti - Roma vive sull'orlo dell'emergenza : la capacità industriale, insufficiente a coprire il fabbisogno, il punto debole nella gestione del ciclo dei rifiuti. Sono quattro, nella Capitale, gli impianti di trattamento: due di Ama , Salario e ...

Rifiuti - individuate quattro discariche in Puglia per l'emergenza di Roma : Sono quattro i siti in cui potrebbe esserci disponibilità per accogliere in Puglia i Rifiuti di Roma . Si tratta di Foggia e dei comuni leccesi di Cavallino, Ugento e Poggiardo. Il dato è emerso ...

Emergenza rifiuti. Figliomeni (FdI) : “Roma è al collasso e l’AMA sciopera” : “Ogni angolo di strada, piazza e quartiere dal centro alla periferia è letteralmente sommerso da rifiuti di ogni natura, compresi quelli che non si possono smaltire presso i cassonetti, vedi materassi, elettrodomestici e mobili”. Lo dichiara Francesco Figliomeni, consigliere capitolino di Fratelli d’Italia. “E’ vero che il problema dei rifiuti nella Capitale è secolare, testimonianze storiche giunte fino a noi riferiscono di una ...

Emergenza rifiuti - così le scuole di Roma si riempiono di topi : "A Roma è rimasta solo Santa Pupa a proteggere i bambini". Mario Rusconi, presidente dell"Associazione Nazionale Presidi della Capitale e del Lazio non ci pensa nemmeno a trasformarsi in operatore ecologico, assieme ai suoi colleghi, per scongiurare l"invasione di ratti che minaccia le scuole della città.Decine quelle che hanno dovuto chiudere temporaneamente i cancelli dall"inizio dell"anno scolastico per colpa della presenza dei roditori, ...

Volo d’emergenza dell’Aeronautica : bambina in pericolo di vita trasferita da Reggio Calabria a Roma : Nella notte un veliVolo dell’Aeronautica Militare ha effettuato un trasporto sanitario dall’aeroporto di Reggio Calabria a quello di Ciampino, trasportando a Roma una bambina di 8 anni in pericolo di vita che necessitava di essere trasferita d’urgenza presso l’Ospedale Bambino Gesù. Il trasporto della piccola paziente, dei suoi genitori e di un’equipe medica al suo seguito è stato richiesto dalla Prefettura di ...

Maltempo Emilia-Romagna : dal governo 9 - 5 milioni e stato di emergenza : In considerazione dell’ondata di Maltempo che ha investito tutte le province dell’Emilia-Romagna (eccetto Ferrara) tra il 2 febbraio e il 19 marzo 2018, il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza, stanziando da subito 9,5 milioni di euro: le risorse andranno a finanziare gli interventi più urgenti che si sono resi necessari in questi territori. “Ci eravamo mossi subito per essere al fianco delle comunità e ...

Roma - invasione rifiuti : emergenza in anticipo : I cumuli di sacchetti fuori dai cassonetti strapieni sono assolutamente trasversali: si possono trovare al centro storico come in periferia. Tante le segnalazioni arrivate: dal Salario a Monteverde, ...

Torna l'emergenza rifiuti a Roma. Cittadini furiosi sui social : 'Questa è la Capitale d'Italia' : Con l'approssimarsi del caldo la questione rifiuti si fa più pressante per i Cittadini romani, che non esitano a pubblicare sui social video in cui è evidente l'incuria e il degrado in cui versano ...

Palumbo (PD) : Rifiuti - con il caldo emergenza a Roma : Roma – Marco Palumbo, Consigliere del Pd capitolino, ha rilasciato in una nota alcune dichiarazioni. “Da giorni mi stanno arrivando le proteste dei cittadini di vari quartieri che lamentano una situazione sempre più insostenibile per la mancata raccolta dei Rifiuti. La città si sta trasformando in questi giorni in una discarica a cielo aperto. Dall’emergenza allo stato di pericolo il passo e’ breve, questo e’ quanto ...

Maltempo : deliberato lo stato di emergenza per le province di Emilia Romagna e Marche : Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni, ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza delle ripetute e persistenti avversita’ atmosferiche verificatesi nel periodo dal 2 febbraio al 19 marzo 2018 nei territori di alcuni Comuni delle province di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna, di Forli’ Cesena e di Rimini, nei territori montani e collinari delle province di Piacenza e di ...

Roma - ancora emergenza ultrà Un papà Reds è in fin di vita : Marcello Di Dio nostro inviato a Liverpool Dal sogno della finale di Champions all'incubo di una possibile esclusione dalle Coppe Europee. È la sanzione estrema che l'Uefa potrebbe applicare alla Roma ...

Roma - emergenza buche : 230 mila auto e moto danneggiate : Roma, emergenza buche: 230 mila auto e moto danneggiate Boom di richieste di moduli risarcitori al Codacons: sono state 900 dal 5 marzo ad oggi Continua a leggere