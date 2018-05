Roma | ecco Coric | a Villa Stuart per le visite mediche

Champions League 2018/2019 - ecco le FASCE : novità clamorose - si accende una grande speranza per la Roma! : Si delinea il quadro della Champions League 2018/2019, in vista del sorteggio degli 8 gruppi del prossimo 30 Agosto a Monaco. Un appuntamento attesissimo per le quattro italiane che hanno conquistato il “pass” per la partecipazione a un’edizione che si prospetta molto competitiva: Juventus, Napoli, Roma e Inter. Sarà la corsa a detronizzare il Real Madrid dopo le tre Champions League consecutive e la grande rivoluzione di ...

Giro d'Italia a Roma - ecco il percorso : Tutto pronto per la tappa conclusiva del Giro d'Italia , che avrà luogo nella Capitale domenica 27 maggio. La gara interesserà un itinerario di 11,500 km, lungo le vie del centro storico, che sarà ...

Calciomercato Serie A - ecco i primi botti : Napoli pazzesco - colpi di Juve - Roma ed Inter - le medio-piccole scatenate [FOTO] : 1/26 Calciomercato ...

Europei 2020 - ecco le date e le sedi ufficiali : si parte da Roma il 12 giugno : Sono state definite oggi le date degli Europei 2020, che per la prima volta si terranno in via itinerante. Saranno 12 i Paesi che saranno toccati dalla manifestazione. Le novità non sono finite qui: per la prima volta infatti non ci sarà nessuna Nazionale qualificata di diritto (non essendoci un unico Paese ospitante) ma in […] L'articolo Europei 2020, ecco le date e le sedi ufficiali: si parte da Roma il 12 giugno è stato realizzato da ...

Cantiere Roma - ecco le mosse di Monchi e Di Francesco : Roma - Una Roma giovane, vigorosa, bella. Monchi e Di Francesco ieri si sono visti, aggiornandosi sulle strategie di mercato in vista della prossima stagione. L'obiettivo è ristrutturare, non ...

Stadio Roma - ecco le parole del sindaco Raggi : “Un certo tipo di sviluppo è possibile: lo abbiamo preteso con il progetto dello Stadio di Tor di Valle, che porterà nella città di Roma circa 800 milioni di investimento stranieri. E son contenta di questo”. Lo ha detto all’aeroporto di Fiumicino il sindaco di Roma, Virginia Raggi, intervenendo alla presentazione della Business City realizzata da Aeroporti di Roma. “Il progetto dello Stadio – ha aggiunto – lo ...

TiRomancino ft. Alessandra Amoroso : ecco il video della nuova versione di “Due destini” : Il protagonista è l'attore Marco Giallini The post Tiromancino ft. Alessandra Amoroso: ecco il video della nuova versione di “Due destini” appeared first on News Mtv Italia.

Roma - tutto pronto per Piazza Di Siena : chef stellati e musica - ecco il programma : Dal 24 al 27 maggio, nell'ambito della manifestazione ippica di Piazza di Siena, Hotel Butterfly apre le sue ali per 4 giorni. Un pop up project per il locale più innovativo d'Italia, in concomitanza ...

Roma : Tappa Giro d’Italia - ecco la ‘Green Zone’ : Roma – Roma il 27 maggio ospiterà la Tappa conclusiva del 101esimo Giro d’Italia che interesserà un itinerario di 11,500 km lungo le vie del Centro storico, che sara’ percorso dagli atleti per un totale di 10 giri. All’evento assisteranno migliaia di spettatori lungo tutto il percorso. Che vedrà il consueto afflusso di migliaia di turisti e cittadini. Sono state pertanto predisposte dall’Ufficio di Gabinetto della ...

Moda - le blogger Romane fanno rete Ecco la squadra delle 5 influencer : Cinque donne, dai 27 ai 52 anni, cinque sfumature di biondo una diversa dall'altra, tutte mamme, imprenditrici, trendsetter con un debole per la Moda e social addicted , appassionate di social network,...

Da Roma a Tokyo - ecco i nuovi cardinali di Francesco che entreranno in conclave : Nome di primissimo piano, monsignor Sako è stato tra i primi ad aver sottolineato i pericoli del confessionalismo, sollecitando i cristiani a impegnarsi in politica. Fautore dei diritti di ...

“Attenti al cane” - il celebre cartello era già usato dagli antichi Romani : ecco perché : La proverbiale scritta “Cave canem” posta all’ingresso delle abitazioni pompeiane è oggi consuetudine. Ma l’antica usanza, messa in pratica da moltissimi nobili romani, nasconde forse significati simbolici molto più affascinanti di quello che si pensa.Continua a leggere

