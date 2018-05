Roma | è ufficiale | Coric ha firmato per 5 anni

Roma - ufficiale il primo colpo : Coric firma per 5 anni : Ora non gioca più ma è stato uno dei calciatori più forti del mondo. Poi mi piace Dzeko perché viene dalla mia stessa terra. Ma mi piacciono anche De Rossi, El Shaarawy. Mi piacciono tutti i ...

Giro d’Italia 2018 - tappa neutralizzata a Roma! Ufficiale la classifica - vittoria di Chris Froome. Si lotta per il successo nella Capitale : Chris Froome ha ufficialmente vinto il Giro d’Italia 2018 con 46 secondi di vantaggio su Tom Dumoulin e 4’57” su Miguel Angel Lopez. La tappa conclusiva a Roma si è tramutata in una vera e propria passerella. I corridori, infatti, hanno ottenuto dalla giuria il diritto alla neutralizzazione: i corridori hanno percorso i primi tre giri (34,5 chilometri), poi da quel momento non si è più corso per la classifica generale che ...

Cagliari-Roma - UFFICIALE : Under e Gerson alle spalle di Dzeko. Peres dal 1 LIVE : Arbitro : Di Bello Guardalinee: Lo Cicero-La Rocca IV: Chiffi Var : Tagliavento AVar: Tegoni CRONACA PREPARTITA Ore 19.35 - La Roma è arrivata alla Sardegna Arena.

UFFICIALE : nuova avventura per l'ex Roma Bastos : Visto in Italia con la maglia della Roma , Michel Bastos , laterale brasiliano, ha firmato con lo Sport Recife , dove arriva in prestito dal Palmeiras.

Ufficiale - Roma-Juve e Sampdoria-Napoli si giocheranno in contemponea : La clamorosa e pesante sconfitta ottenuta ier dal Napoli sul campo della Fiorentina, arrivata all’indomani della vittoria della Juventus sull’Inter, ha ridotto al lumicino le possibilità degli azzurri di vincere il campionato. La formazione di Sarri vuole però provare a mantenere vive le speranze fino a che non sarà condannata dalla matematica e così, già […] L'articolo Ufficiale, Roma-Juve e Sampdoria-Napoli si giocheranno in ...

Roma - Liverpool ritorno : diretta tv su Canale 5 - la decisione ufficiale : Mercoledì sera, alle 20.45, lo Stadio Olimpico sarà il teatro di Roma-Liverpool, ritorno della semifinale di Champions League. A seguire le indicazioni su dove vederla in tv, dopo la decisione ufficiale presa da Mediaset per la diretta in chiaro su Canale 5. Le ultime ore sono state contraddistinte dalle notizie provenienti dall'Inghilterra circa le condizioni del tifoso Reds, rimasto coinvolto nei tafferugli fuori dallo stadio verificatisi ...

Roma - UFFICIALE : Qatar Airways nuovo main sponsor. Logo sulle maglie : La nuova partnership permetterà a Qatar Airwyas di mettersi in contatto con i milioni di tifosi giallorossi in tutto il mondo e aiuterà l'AS Roma a raggiungere un gran numero di potenziali fan all'...

Dovrebbe aprire a Roma il primo negozio ufficiale Iliad : Potrebbe aprire a Roma il primo store ufficiale di Iliad, come confermerebbe un'affissione comparsa nella vetrina di un Centro Commerciale della capitale. L'articolo Dovrebbe aprire a Roma il primo negozio ufficiale Iliad proviene da TuttoAndroid.

Roma-Barcellona in tv su Canale 5 : la decisione ufficiale di Mediaset Video : Il ritorno Roma-#Barcellona dei quarti di finale di #Champions League si disputera' nella giornata di domani, martedì 10 aprile. A re le informazioni su dove vederla in tv e l'orario d'inizio della partita. Nella gara di andata, la formazione iberica si è imposta con un netto 4-1. Inutile la rete di Dzeko al Camp Nou, visto che la squadra giallorossa dovra' segnare tre gol alla capolista della Liga senza subirne uno, se vorra' qualificarsi per ...