Roma | denuncia il malaffare col curriculum falso | dirigente Asl condannato e lodato

Roma - scritta Br sul monumento a Moro - denunciato un autista Ncc : in casa trovata la bomboletta spray : È stato individuato e denunciato dai carabinieri il presunto autore della scritta Br sul monumento dedicato ai 'martiri di via Fani' dello scorso 22 marzo a Roma. I carabinieri del nucleo ...

Roma - un autista NCC denunciato per la scritta 'B.R.' a Via Fani : Roma, 25 mag. , askanews, A Roma i carabinieri del Nucleo investigativo hanno individuato e denunciato il presunto autore del deturpamento del monumento dedicato ai 'Martiri di Via Fani' sul quale, lo ...

Roma - un autista NCC denunciato per la scritta "B.R." a Via Fani : Roma, 25 mag. , askanews, - A Roma i carabinieri del Nucleo investigativo hanno individuato e denunciato il presunto autore del deturpamento del monumento dedicato ai "Martiri di Via Fani" sul quale, ...

Roma - scritta Br sul monumento a Moro - denunciato un autista Ncc : in casa trovata la bomboletta spray : È stato individuato e denunciato dai carabinieri il presunto autore della scritta Br sul monumento dedicato ai 'martiri di via Fani' dello scorso 22 marzo a Roma. I carabinieri del nucleo ...

Scritta “Br” sul monumento di Moro a Roma : denunciato 47enne : Scritta “Br” sul monumento di Moro a Roma: denunciato 47enne Scritta “Br” sul monumento di Moro a Roma: denunciato 47enne Continua a leggere L'articolo Scritta “Br” sul monumento di Moro a Roma: denunciato 47enne proviene da NewsGo.

Roma - 20enne muore in attesa di un trapianto. L’sms : “Denunciateli - mi stanno uccidendo”. Indaga la procura : Giuseppe Esposito, 20enne e malato di fibrosi cistica, era ricoverato nel reparto trapianti del Policlinico Umberto I di Roma dal 5 maggio. Doveva fare delle analisi per verificare la possibilità di un trapianto di polmoni. Ma in meno di due settimane la situazione è precipitata: “Giuseppe ha inviato un messaggio a mia madre chiedendo di denunciare tutti, che lo stavano uccidendo“, ha raccontato la sorella Michela a Il Tempo. ...

Roma : controlli all’aeroporto di Fiumicino. Quattro denunciati : Roma: numerosi controlli a persone e veicoli Roma – Numerosi controlli sono stati effettuati all’interno dell’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino. Nelle ultime 48 ore, i Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma, hanno denunciato 4 passeggeri. L’accusa è quella di tentato furto, a carico di 3 cittadini italiani e 1 svizzero. Il quartetto è stato sorpreso a trafugare materiale all’interno dei duty-free ...

Roma : Truffa a strutture recettive - un denunciato : Roma – Continuano le indagini per capire se siano solo due gli alberghi Truffati dal 53enne originario di Tivoli denunciato dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Vescovio. Diversi i tentativi del personale dell’ultimo albergo dove l’uomo ha soggiornato di recuperare la somma di 2.597 euro, pari all’ammontare del suo debito. L’uomo ogni volta si giustificava accampando un errore della banca, alla ...

Minaccia negoziante dopo denuncia per rapina. Un arresto a Roma : Roma: uomo incastrato da identikit fornito da titolare negozio Roma – I Carabinieri della Stazione Roma Garbatella hanno denunciato in stato di libertà un Romano di 35 anni. L’uomo è stato riconosciuto come responsabile di una rapina all’interno di un esercizio commerciale. Il colpo è avvenuto lo scorso marzo, in via Guglielmo Ciamarra. Ad incastrarlo, l’identikit fornito ai Carabinieri dalla titolare del negozio. Il ...

Roma - Atac sospende la sindacalista Micaela Quintavalle dopo la denuncia a Le Iene/ “Ho fatto la cosa giusta" : Roma, l’Atac sospende la sindacalista Micaela Quintavalle dopo la denuncia a Le Iene: “Ho fatto la cosa giusta, vado avanti. Rischia seriamente il licanziamento l'autista(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 08:44:00 GMT)

Roma - kebab condito con parassiti : denunciato un ristorante a Prima Porta : Ieri nella zona di Prima Porta, i carabinieri della Compagnia Cassia, in collaborazione con i colleghi del Nas e del Nil, hanno controllato 5 attività commerciali, tra bar e ristoranti, facendo ...

Roma. Internazionali di tennis - denunciati 4 bagarini : Roma. Internazionali di tennis, denunciati 4 bagarini – Anche quest’anno, in occasione del torneo di tennis Internazionali d’Italia che si stanno svolgendo nell’area del Foro Italico, i Carabinieri della Compagnia Roma Trionfale sono impegnati in un articolato dispositivo di controllo finalizzato a garantire sicurezza ai partecipanti, ai tantissimi spettatori e prevenire ed eventualmente reprimere ogni forma di ...

Pd Roma : sporta denuncia contro utente che commenta Facebook Raggi : Pd Roma: le diffamazioni vanno fermate con le denunce Roma – Di seguito le parole dei consiglieri del gruppo capitolino del Pd. “Abbiamo aspettato quasi un giorno sperando che gli amministratori della pagina Facebook della sindaca Raggi rimuovessero il commento. Ma oggi abbiamo deciso di sporgere denuncia contro l’utente che firma un commento sotto il post di ieri della sindaca sul porta a porta. ‘Dovete mettere le mani ...

Medici e dentisti abusivi - 22 denunciati dai Nas in Emilia Romagna : Medici e dentisti abusivi, 22 denunciati dai Nas in Emilia Romagna Medici e dentisti abusivi, 22 denunciati dai Nas in Emilia Romagna Continua a leggere L'articolo Medici e dentisti abusivi, 22 denunciati dai Nas in Emilia Romagna proviene da NewsGo.