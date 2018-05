Roma | Coric si presenta | “ho fatto di tutto per venire qui | i miei modelli sono Modric e

Ante Coric è della Roma : E’ arrivato il primo colpo di Monchi per la Roma 2018/19.Si tratta di Ante Coric, calciatore croato classe ’97. Ambidestro, è un giocatore dotato di ottima tecnica.Dal baricentro basso, e’ alto un metro e 72, è un classico trequartista ma può agire anche da mediano, mezzala e esterno d’attacco. Molto elegAnte palla al piede, è dotato di un ottimo tiro. Monchi ha chiuso l’operazione con la Dinamo Zagabria per cira 6 ...

Roma - ufficiale il primo colpo : Coric firma per 5 anni : Ora non gioca più ma è stato uno dei calciatori più forti del mondo. Poi mi piace Dzeko perché viene dalla mia stessa terra. Ma mi piacciono anche De Rossi, El Shaarawy. Mi piacciono tutti i ...

Calciomercato Roma - ingaggiato Coric : Ante Coric è il primo acquisto del mercato estivo della Roma. Il 21enne centrocampista croato, proveniente dalla Dinamo Zagabria, questa mattina ha svolto le visite mediche a Villa Stuart e poi si è spostato nel centro sportivo di Trigoria per firmare il contratto di 5 anni che lo lega ai giallorossi fino al 2023. L’operazione costerà alla Roma 6 milioni. “Sono molto contento di essere alla Roma, uno dei più grandi club europei. Ho ...

Coric è giallorosso - il nuovo calciatore della Roma ha una fidanzata da urlo : ecco la bellissima Sara Prenga [GALLERY] : Ante Coric arriva alla Roma con un quinquennale dalla Dinamo Zagabria e porta con sé la bella fidanzata Sara Prenga: ecco la nuova Wags giallorossa Ante Coric, trequartista arrivato dalla Dinamo Zagabria, è da oggi un nuovo calciatore della Roma. Il 21enne croato ha firmato con i giallorossi un contratto che lo legherà alla squadra capitolina per ben 5 anni. Il giovane calciatore è apparso entusiasta all’ufficialità dell’affare ed ha ...

Roma - ingaggiato Coric : ANSA, - Roma, 28 MAG - Ante Coric è il primo acquisto del mercato estivo della Roma. Il 21enne centrocampista croato, proveniente dalla Dinamo Zagabria, questa mattina ha svolto le visite mediche a ...

Roma - è il giorno di Coric : visite mediche e firma : Roma - E' il giorno di Ante Coric. Il centrocampista croato, classe '97, atterrato sabato pomeriggio all'aeroporto di Fiumicino, si è incontrato ieri a Trigoria con il ds Monchi , era accompagnato dal ...

Roma - ecco Coric : a Villa Stuart per le visite mediche : Questa mattina il nuovo acquisto della Roma Ante Coric è stato accompaganto alla clinica Villa Stuart per svolgere le visite mediche in vista del nuovo contratto. Il centrocampista firmerà un accordo ...

Roma - Coric sbarcato nella Capitale per visite e firma : già tempo di calciomercato in casa Roma . Il club giallorosso ha infatti messo a segno l'acquisto di Ante Coric , primo colpo in vista della prossima stagione. Come spiegato dal sito Pagine Romaniste ,...

Chi è Ante Coric - il 'nuovo Modric' che ha stregato la Roma : Ante Coric. È lui - a meno di clamorosi colpi di scena - il primo colpo della Roma 2018-19. Il talento croato è sbarcato nella capitale per definire gli ultimi dettagli e legarsi alla società ...

Coric - tutto quello che c'è da sapere sul nuovo colpo della Roma : Roma - ' Credo molto in lui, è un giocatore dal gran talento '. A raccontare il 21enne Ante Coric è l'agente ed esperto di mercato, Marko Naletilic. ' È un trequartista che potrebbe diventare un ...

Roma - Coric arriva per 7 milioni : e ora sprint finale per Marcano : Ripartire dai giovani di talento. In attesa dei grandi colpi di mercato, è sbarcato a Roma Ante Coric, talento ventunenne della Dinamo Zagabria. Centrocampista, nel giro della Nazionale croata , a ...

Calciomercato Roma - Coric in città : trattativa ai dettagli : La Roma ha messo le mani su Ante Coric. Il talentuoso centrocampista della Dinamo Zagabria, partito dalla capitale croata, è atterrato nel pomeriggio all'aeroporto di Fiumicino, sintomo che la ...

Coric sbarca a Fiumicino : è a un passo dalla Roma : Roma - Ante Coric è a un passo dalla Roma . Il trequartista croato classe '97 è sbarcao infatti nella Capitale e sembra essere dunque arrivata ai dettagli la trattativa con la Dinamo Zagabria , alle ...