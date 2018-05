Roma | Cecchina Donna uccide la figlia e si suicida

Internazionali d’Italia Roma 2018 : Marco Cecchinato - che lottatore! Merita l’onore delle armi : Per Marco Cecchinato l’avventura al Foro Italico si è conclusa, ma la qualità del match contro il n.10 del mondo David Goffin Merita la giusta considerazione. Alla vigilia molti prefiguravano un successo netto del finalista delle ATP Finals 2017. Esperienza e completezza le armi del belga. Il rosso Romano ha messo in scena una storia diversa. Il palermitano, quasi folgorato da un genio tennistico inspiegabile, ha dato libero sfogo alla sua ...

LIVE Tennis - Internazionali Roma 2018 in DIRETTA. In campo Lorenzo Sonego contro Peter Gojowczyk - Cecchinato eliminato in tre set : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della terza giornata di incontri degli Internazionali d'Italia 2018 a Roma : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 11.00 . Buon ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : Marco Cecchinato fa sognare ma deve arrendersi al terzo set contro David Goffin : Ci ha provato Marco Cecchinato ma la sua avventura negli Internazionali d’Italia 2018 a Roma termina qui. Il siciliano deve inchinarsi al n.10 del mondo David Goffin, vittorioso 5-7 6-2 6-2 in 2 ore e 5 minuti di partita. Un match molto ben giocato dall’azzurro che ha confermato il suo ottimo stato di forma, piegato da un tennista più esperto e con maggiori soluzioni. Nel primo set l’avvio non è dei migliori per il palermitano: ...

TENNIS - ATP Roma : AVANZANO FOGNINI - CECCHINATO E BERRETTINI/ Bene gli italiani agli Internazionali d'Italia : Atp ROMA, AVANZANO FOGNINI, CECCHINATO e BERRETTINI: Bene gli italiani agli Internazionali d'Italia di TENNIS al Foro Italico, nella prima giornata di gare. Cuevas subisce la rimonta(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 23:06:00 GMT)

LIVE Tennis - Internazionali Roma 2018 in DIRETTA : show italiano! Avanzano Fognini - Berrettini e Cecchinato! : OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Internazionali d'Italia 2018 di Tennis sulla terra rossa del Foro Italico: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si ...

LIVE Tennis - Internazionali Roma 2018 in DIRETTA : Schiavone si arrende - avanza Cecchinato! In campo un super Berrettini : OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Internazionali d'Italia 2018 di Tennis sulla terra rossa del Foro Italico: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si ...

LIVE Tennis - Internazionali Roma 2018 in DIRETTA : Schiavone commovente - avanza Cecchinato! : OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Internazionali d'Italia 2018 di Tennis sulla terra rossa del Foro Italico: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 - Marco Cecchinato : che grinta! Batte Cuevas in rimonta e si regala Goffin al secondo turno : Un grande Marco Cecchinato si è qualificato per la prima volta in carriera al secondo turno degli Internazionali d’Italia, superando l’uruguaiano Pablo Cuevas in tre set, 2-6 7-5 6-4. Una prestazione notevole da parte del siciliano, a conferma che il 2018 sembra essere proprio il suo anno, quello della definitiva maturazione, a 25 anni. La stagione sulla terra dell’azzurro è infatti cominciata con la prima vittoria in un 1000, al ...

LIVE Tennis - Internazionali Roma 2018 in DIRETTA : in campo Schiavone e Cecchinato - fuori Vinci e Rosatello : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Internazionali d’Italia 2018 di Tennis sulla terra rossa del Foro Italico. Tanta Italia in questo day-2. Fabio Fognini farà il suo esordio sul Centrale affrontando, non prima delle 19.30, il francese, ex top10, Gael Monfils. Non si profila un incontro semplice per il nostro portacolori. Sulla Next Gen Arena sarà la volta di Francesca Schiavone che, nel quarto incontro, ...